樓價UPDATES︰金獅花園累減67萬沽出

縱使樓市前景未見明朗，但細價單位仍不乏買家吸納，大圍金獅花園一房戶放盤兩個月，累減67萬元後售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鰂魚涌康山花園本月錄得3宗成交，平均實用呎價13,590元。屋苑1座極高層E室，實用面積431方呎，原則兩房設計，後改成一房，累減50萬元後，於已補價自由市場以760萬元易手，實用呎價17,633元。

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九龍區

●長沙灣泓景臺本月暫4宗買賣，屋苑6座中高層E室，實用面積512方呎，屬兩房間隔，景觀開揚，獲投資者以820萬元購入作收租之用，實用呎價約16,016元。上址為原業主於2010年7月以約390萬元購入，期內帳面獲利430萬元。

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新界區

●金獅花園金康閣低層07室，望開揚景，實用面積285方呎。業主開價約530萬元，有買家心儀上址連簡約裝修，雙方議價一輪後，最終減價至463萬元成交，實用呎價約16,246元。原業主於2011年5月以約210萬元入市，期內升值逾1.2倍。

●粉嶺花都廣場9座高層E室兩房戶，實用面積370方呎，望內園景。單位原開價529萬元，放盤兩個月，減價29萬元，獲同區上車人士以500萬元承接，實用呎價13,514元，單位逾8年升值1.6倍。

●馬鞍山天宇海2B座低層B室，實用面積848方呎，以三房間隔，放盤1個月，微減12萬元，獲用家以1,168萬元承接，實用呎價13,774元。上址為原業主於2010年10月購入，當時作價770.3萬元，9年升值52%。

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