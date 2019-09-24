美股牛市恐「尾聲中的尾聲」　企業內部人士掟貨20年最狠

外國傳媒報道，再有證據顯示，美股升市恐屆「尾聲中的尾聲」，因美國企業內部高層拋售自家公司股票的速度創20年以來最快！所謂「內部人士」，通常是指行政總裁、首席財務官，以及董事會成員等。

根據Smart Insider公布的統計數字顯示，今年截至9月中旬為止，美國企業內部人士合共售出190億美元自家公司股票。若按目前速度預料，今年全年的股票出售總額將達260億美元，為2000年以來最高紀錄，當年泡沫巔峰期共售出價值約370億美元股票。

數字又顯示，今年以來大舉拋售自家企業股票的包括沃爾瑪家族，他們合共沽出的沃爾瑪股票價值約22億美元；化妝品巨企雅詩蘭黛及服飾零售集團Lululemon也在名單當中。

有「華爾街狂人」之稱的美國金融名嘴克拉默(Jim Cramer)較早前亦警告，愈來愈多的美國股票估值已大幅偏離價值，令人聯想起20年前的科網爆泡前徵兆。回看當年科網泡沫爆破後，反映科技股的納指在7個月內暴冧近80%。

他點名指出，Netflix、Facebook，以及Google母公司Alphabet的股價，已支持了其看法，即目前估值過度昂貴。除了科技股，強生(Johnson & Johnson)、藥物分銷服務及資訊科技公司McKesson，以及波音(Boeing)也處於估值高昂的狀態。

他說：「我還有很多例子，這些股份的交易都不是建基於盈利或銷售。如果它們的數量很少，不會是問題，目前的問題正正是數量很多，令預測大市去向變得愈來愈困難。換言之，現時不是普通的股市，我們需要更小心。」

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。