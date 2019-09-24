債王格羅斯阻止細仔拍賣傳家之寶！

債王格羅斯乃著名的郵票收藏家。(互聯網)

74歲嘅「債王」格羅斯（Bill Gross）今年三月一日起退休後，仍然間唔中聽聞佢嘅消息，啱啱又傳出佢正諗盡辦法，禁制與前妻所生、現年31歲做緊搖滾樂手嘅細仔Nick Gross出售佢所贈嘅傳家之寶——珍貴錯版郵票。

眾所周知，格羅斯另一個身份係全球著名嘅郵票收藏家。據外媒報道，佢正試圖阻止Nick拍賣5枚一九一八年美國郵局印刷嘅「倒置的珍妮」（Inverted Jenny）郵票，如果呢套郵票按計劃喺本周五拍賣，可能拍到340萬美元（約2,652萬港元）嘅高價。

格羅斯聲稱喺大約七年前送咗幾枚「倒置的珍妮」郵票畀自己三個細路，並且話畀佢哋知呢啲郵票係無價之寶，唔可以出售，要作為遺產傳給佢嘅孫仔和孫女。

話說面值24美仙嘅「倒置的珍妮」，當年由於印刷錯誤，郵票上嘅「珍妮號」飛機就倒置咗。而印刷廠發現呢個錯誤後，錯版郵票全被銷毀，但偏偏有一版共100枚印刷倒置嘅郵票無被發現。而一枚狀況良好嘅「倒置的珍妮」郵票最高嘅拍賣紀錄超過150萬美元（約1,170萬港元）。

阿Nick依家正計劃透過拍賣行Spink出售一套四方聯（四枚郵票聯埋一齊），同一枚單張嘅「倒置的珍妮」郵票，並且否認債王曾限制佢哋出售呢啲郵票，又話從來無達成過咁嘅協議。佢仲話：「如果阿爸想攞番呢啲郵票，歡迎佢喺拍賣會上競拍。」

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