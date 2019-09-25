避險情緒升溫！滙豐︰強積金客戶轉投保守產品急增

環球資產市場動盪刺激避險情緒，滙豐香港退休金主管葉士奇透露，8月份該行成員調整強積金組合的金額，按月勁升一倍，而且9月份仍然保持高企。他形容客戶傾向轉投較保守投資產品，反映風險胃納轉趨謹慎。

他表示，8月及9月強積金客戶普遍將投資組合，由恒指基金轉為環球債券基金等產品，坦言難以估計調整勢頭未來會否延續，惟不太贊成客戶僅就個別事件，隨意改變強積金組合。

滙豐的強積金可扣稅自願性供款(TVC)產品推出至今接近半年，葉士奇指出，暫時錄得逾6,000個申請，當中超過八成客戶以月供形式供款，每月平均金額為3,800元，意味每年總供款額約4.56萬元，佔可扣稅金額上限6萬元的76%。

然而，市民對TVC興趣開始出現冷卻迹象，他表示，產品推出初期的宣傳活動頻密，故反應較為熱烈，惟第三季申請數量增長放緩，冀第四季的增長情況按季能夠改善。他又預計，明年首季可望因為課稅財政年度結束等因素，市民會因應扣稅尾班車，帶動一次性TVC供款需求上漲。

TVC產品較受年長人士歡迎，他指出，該行近六成TVC客戶超過46歲，相信接近退休年齡市民有較大誘因作額外供款。於基金選擇方面，客戶一般選擇恒指基金、保守型基金或環球債券金等，年紀愈大，投資組合愈保守。

他提到，未來5至10年將有更多人加入退休行列，認為市民取回強積金後，亦要持續管理相關資金，籲政府考慮調整強積金法例，例如容許銀行於強積金產品框架下，加入定期派息產品，或者於客戶同意下，提供合適退休的投資產品資訊予強積金客戶。

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