新創建去年溢利40億　跌逾3成

行政總裁馬紹祥承認巴士業務不時會收到建議，而公司的非核心業務若遇到好價錢會考慮出售。但他不評論個別建議或傳聞，包括是否受到壓力要將業務售給中資，而是否出售會以股東利益作考慮。

他稱，公司2017年申請巴士車費加價，但在2019年1月才獲批，且加幅低於申請的幅度，加上油價和人工等成本在2018年上漲，目前經營情況依然嚴峻，故今年再申請加價。他表示，6月以來的社會運動對巴士業務有一定的負面影響，但仍需審視所有營運數據才知實際情況。

公司去年12月提購富通保險，並計劃將之納入核心業務。執行董事何智恒指，交易計劃已獲買賣雙方股東批准，目前只待相關監管機構審批，預計於今年第四季完成交易。

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