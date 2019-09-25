黃國英　股價上落如賠率變化

杭州向100家民企派駐政府事務代表，再次引起共產化、國進民退的疑慮，身邊一些朋友甚至一步到位，直接擔心中美最終必打金融戰，到時美資基金撤出中國國企股之餘，連帶這些政府色彩濃厚的民企也將不能幸免。

投資者有絕對自由，喜歡才下注，恐懼就離場，重點不外乎是為自己的決定負上責任，既不用求教於人，也不應嘗試影響他人。

股市和賽馬最大的不同，是沒有跑完過終點定勝負這一回事，股價的上落，其實是等同賠率的變化，而在股市中對於賭落去不感興趣的話，就可以沽出股票，將風險轉嫁別人。明白這個比喻的話，應該可以理解瑕疵未必是壞事，反而可以是機遇，一旦瑕疵逐漸消退，是可以為股價提供上升動力。

面對國進民退的疑慮，與其一味恐懼，不如嘗試衡量潛在影響及股價的關係，再看看股價的變化，理解市場集體智慧的判斷，總好過一味得個驚字，實在從來未見過有人因為恐懼而發達。

當然今時今日在香港，有不少人對於中資股會感情用事，祈求爆煲。如果明知本身有預設立場，不聞不問會是最好策略，因為不能客觀感受市場的趨勢，何況天大地大，投資機遇多的是，在其他市場一樣有發揮的機會。

至於自己向來也保留一部分中港持倉，主要是賠率吸引，兼且有主場之利。去年雖然因此而慘遭滑鐵盧，今年已經成功補償，而一五年及一七兩年，更加靠中港持倉殺出重圍。雖然要面對潛在風險，但方法不一定是退縮，管理得宜，隨時有超額回報。國進民退未至於是一個必死的缺點，不妨先用且戰且走的方法去應對，到情況進一步明朗化，才認真變招。

豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士，基金持有阿里巴巴及騰訊，本欄逢周三刊出)

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