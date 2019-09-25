施羅德　減碳達標還靠城市化

城市通常被視為對氣候變化有不利影響。在許多人的印象中，城市必定會與污染密切相關，而郊區則被視為環保生活方式的典範。現實情況卻截然不同，城市非但不會促進氣候變化，反而能夠化解世界最迫切的問題。

事實上，近期的數據證明城市居民的碳足迹明顯小於農村及郊區居民。城市是目前人們最高效率的居住地，而減緩氣候變化進程的抗爭需要由城市開始。

1950年，世界僅有30%的人口居住在城市。據估計，2035年前該數據將會增加至63%。而在本世紀末之前，或會有高達90%的環球人口在城市居住。若要實現巴黎協議所制訂的氣候變化目標，我們需要大眾一同參與。而由於未來大部分人將會在城市居住，應對氣候變化的解決方案將聚焦城市。

可以說，城市是減少溫室氣體及節約能源的關鍵。因為，城市居民通常在公寓居住，這較房屋更為節能。高密度住宅(如公寓)的能源成本較房屋低約30%。由於公寓屬於集中式建築，供暖成本將會明顯降低。而由於許多新的公寓建築現已安裝能源系統（如太陽能板），能源成本能夠進一步降低。

數個世紀以來，城市一直是文化及商業中心。城市是世界一些最偉大思想的源泉，我們認為城市無疑能夠提供減少氣候變化影響的構思及政策。大城市吸引人們前來尋找就業機會或入讀大學。各行業愈來愈多集中到城市中，這使構思及新技術能夠被共享。大學吸引的優秀學生通常會在城市居住及工作，或者在畢業後創建公司。這亦是城市化的力量。

與此同時，居住在城市的人們通常較少擁有私家車，並且更可能選擇公共交通或單車作為工作出行的交通方式。若需要使用汽車，他們或會選擇汽車共享計劃，而非購買私家車。這些方法會使城市居民的碳足迹小於農村居民。大城市擁有密集的公共交通，包括巴士、火車、電車、內河船隻及單車租賃計劃。隨着更多人使用這些服務，政府花費更多資金以提升及擴大這些服務，帶來更高的使用率，從而進一步減少排放。

現時，全球應對氣候變化的組織眾多。當中，C40城市氣候領導集團是由世界各國94個城市組成，代表約7億人口，佔世界經濟總量的25%。C40成立於2005年，彰顯環球一線城市的團結力量對解決氣候變化問題的重要作用。該組織中94個城市的市長已承諾將致力實現巴黎協議所制訂的部分最重要目標。城市愈來愈容易受到氣候變化的影響。透過與其他城市合作及利用新技術，他們能夠以最佳狀態應對挑戰。

世界各國多個城市已制訂實現零排放的目標。在卸任之前，英國前首相文翠珊承諾將於2050年前將英國的溫室氣體排放降至零，並表示「我們有道德責任，使世界環境變得比我們繼承這世界時更好」。目前城市的能源消費量佔世界總量的78%，而產生的碳排放佔世界排放總量約60%。因此，解決氣候變化問題將需要由城市開始。

施羅德環球地產證券聯席主管 Tom Walker

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。