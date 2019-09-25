沈振盈　十月市況不容樂觀

期指結算前港股走勢仍然反覆，昨日只微升58點，收報26,281點。近期港股走勢頗為疲弱，就算美股持續上升，港股也出現高開低收的局面。香港本身有自己的負面因素，影響着港股的走勢。社會上的運動，情況不斷升溫，直接影響到經濟的前景。加上局勢的動盪，令海外投資者擔心，從而出現走資的情況。故此，出現了一反彈就被沽低的走勢。只要此局面一日未解決，股市的弱勢也難扭轉。

除了本地因素之外，外圍情況也不容樂觀。美股雖然持續上升，但動力已開始減弱，主要是炒中美重啟貿易談判一個消息。而聯儲局再減息之後，可用的「彈藥」已不多，市場對前景的憂慮加深。另一方面，英國脫歐仍是不明朗因素，歐元區經濟繼續惡化，英國Thomas Cook宣布破產，可能只是企業倒閉潮的開始。故此，10月份的市況絕對不容樂觀。

面對此等環境，大家應該更加明白，筆者去年叫大家「一股不留」的意義何在。何謂「現金為王」？就是在周期高位將資產套現，包括基金及ETF，靜待「平靚正」水平，「有現金」去買平貨。至於黃金，此刻雖然仍未令你發達，但起碼令大家安心，不用擔心港匯及美元的風險，兼且有不俗的回報，跑贏不少基金經理。

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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