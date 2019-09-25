古勝 港交所勢弱買貨要忍手
2019年09月25日 00:32
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港股全日波幅唔到兩百點，同被「點穴」都冇咩大分別，全日58點升幅，主要來自友邦保險(01299)、滙豐控股(00005)、石藥集團(01093)及中國移動(00941)四隻藍籌。雖然話個市都仲企喺26,200點樓上，但喺魚缸問十個股民有九個話睇見個市都唔開胃！點解？唔上唔落，一潭死水，可供操作的空間愈來愈細，無異於逼人離場！
難怪隻香港交易所(00388)被倫交所拒婚之後，加埋個市成交唔像樣，股價受壓不無原因。睇港交所幅圖表走勢，又係差都冇朋友嗰隻，如無意外今個星期可確認50日線失守250日線，即係技術上所謂的死亡交叉利淡信號，加上股價已確認失守230元呢個大位，睇勢第四季好大機會要下探200元水平。若然未有貨喺手，都係盡量忍忍手，等冬季大清貨先至出手未遲。
板塊方面，市傳內地即將公布第2輪藥品帶量採購招標結果，又指部分藥品降價逾五成，見到隻中國生物製藥(01177)由月初高位12.24元回落至尋日低位僅9.48元，惟即市反彈收復失地，倒升0.12元，收報10.48元。同為藍籌醫藥股的石藥集團(01093)股價更一度抽高至16.42元，收報16.26元，升8%，成交高達17億元。
到底係出爐的結果降幅冇預期咁大，有春江鴨水暖先知，抑或係已消化不利消息，股價在政策出台前率先反撲，就只能做事後孔明。不過，今年以來醫藥股確實係跑贏大市，一來舊年跌得好甘，比較基數較低；二來依家喺內地，藥愈來愈平，豬肉愈來愈貴，好似好諷刺，但事實如是。十四億人口的醫療市場，喺資金眼中，改革潛力之大，吸引力並不亞於其他內需板塊。
東方產經專欄作者 古勝
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