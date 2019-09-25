古勝　港交所勢弱買貨要忍手

到底係出爐的結果降幅冇預期咁大，有春江鴨水暖先知，抑或係已消化不利消息，股價在政策出台前率先反撲，就只能做事後孔明。不過，今年以來醫藥股確實係跑贏大市，一來舊年跌得好甘，比較基數較低；二來依家喺內地，藥愈來愈平，豬肉愈來愈貴，好似好諷刺，但事實如是。十四億人口的醫療市場，喺資金眼中，改革潛力之大，吸引力並不亞於其他內需板塊。

東方產經專欄作者 古勝

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