中國銀河國際 中資券商股利好因素多
2019年09月25日 00:38
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(美聯社圖片)
截至目前為止，共有33家上市券商公布了2019年8月份財務數據。從統一標準看來，33家券商共錄得收入189.63億元人民幣(下同)，按年增長105.67%，按月增長1.26%；8月份純利為79億元，按年增長304.34%，按月增長16.86%。撇除了國泰君安(601211.SH)15.3億元巨額分紅收入，總營業收入為174.33億元，按年增長88.5%，按月下跌6.91%；實現純利63.70億元，按年增長224.73%，按月下跌5.78%；截至八月底為止，淨資產合計達到1.35億元，按月增加0.76%，按年增加5.16%。
國泰君安、中信證券(600030.SH)及海通證券(600837.SH)的純利居於前三甲，分別為17.29億元、11.16億元及5.23億元；山西證券(002500.SZ)、國元證券(000728.SZ)及天風證券(601162.SH)的純利增長幅度最大，分別增長6.0倍、2.19倍及1.88倍。
受到去年同期低基數影響，券商股業績普遍理想，7月份科創板開板，股權融資規模大增，8月份科創板發行數量減少，投行業務收入受壓，按月計業績有所下滑。8月滬深兩市股票累計錄得9.83萬億元成交額，按月增長7.78%，按年增長50.17%，日均成交額為4,469.65億元，按月增加12.68%，按年增長56.99%。兩融業務餘額小幅增長，8月尾市場兩融餘額為9,263.47億元，按月增加1.95%，按年增長8.02%。
對於投行業務方面，債券發行規模持續增長，股權融資規模有所下滑，8月份股債承銷規模合共為7,698.74億元，按月增長3.74%，按年增長40.09%。其中，股權融資規模合計為676.77億元，按月減少40.62%，按年增長5.65%。債券承銷規模合共為7,021.97億元，按月增長11.79%，按年增長44.63%。對於股權融資方面，首次公開發售(IPO)合共有九家，募集資金168.50億元，按月減少66.95%，按年增長191.88%。其中，7月科創板的IPO共有27家，8月科創板有8家，募集資金186.11億元，按月減少14.30%，按年減少63.02%，投行業務收入受到放緩的承壓。
內地金融業生態將發生變化，資本市場將在金融體系中發揮更大的作用，制度紅利釋放仍令人期待，券商業務有望更進一步增長。另方面，降低存款準備金率、放寬流動性的逆周期措施出現，利好金融股的估值收復，行業馬太效應加大。而在個股方面，推薦中信證券、華泰證券(601688.SH)、海通證券及東方財富(300059.SZ)。
中國銀河國際
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