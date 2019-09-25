中國銀河國際　中資券商股利好因素多

受到去年同期低基數影響，券商股業績普遍理想，7月份科創板開板，股權融資規模大增，8月份科創板發行數量減少，投行業務收入受壓，按月計業績有所下滑。8月滬深兩市股票累計錄得9.83萬億元成交額，按月增長7.78%，按年增長50.17%，日均成交額為4,469.65億元，按月增加12.68%，按年增長56.99%。兩融業務餘額小幅增長，8月尾市場兩融餘額為9,263.47億元，按月增加1.95%，按年增長8.02%。

對於投行業務方面，債券發行規模持續增長，股權融資規模有所下滑，8月份股債承銷規模合共為7,698.74億元，按月增長3.74%，按年增長40.09%。其中，股權融資規模合計為676.77億元，按月減少40.62%，按年增長5.65%。債券承銷規模合共為7,021.97億元，按月增長11.79%，按年增長44.63%。對於股權融資方面，首次公開發售(IPO)合共有九家，募集資金168.50億元，按月減少66.95%，按年增長191.88%。其中，7月科創板的IPO共有27家，8月科創板有8家，募集資金186.11億元，按月減少14.30%，按年減少63.02%，投行業務收入受到放緩的承壓。

中國銀河國際

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