王昕媛　信達生物銷售改善空間大

就抗腫瘤藥來看，愈來愈多患者將使用抗體藥物代替化療來進行治療。目前抗體藥物主要包括4大類：單抗、雙抗、ADC抗體偶聯物、CAR-T療法。全球範圍至今已批准上市超過100個抗體藥物，目前抗體藥物佔總藥品比重為13.4%，以銷售規模計算高達1,160億美元，預計到2025年抗體藥物銷售佔比將提升至17%。但是，中國來看，抗體藥物僅37個獲批上市，且年銷售規模在19億美元，僅佔全球比重的1.6%。

但是全中國腫瘤患者超過400萬人，未被滿足的醫療需求依然龐大。同時，在中國抗體藥物的治療滲透率依然很低，100個患者中只有6個接受單抗治療，參加過PD-1/PD-L臨床經驗的醫生不足三分之一，因此如果醫生都不懂如何用PD-1，怎麼可能給患者推薦PD-1？因此，目前階段以KOL為首的醫生學術交流顯得尤為關鍵。

目前全中國僅有5個PD-1單抗獲批，分別是O藥、K藥、恒瑞的PD-1、君實的PD-1、和信達的PD-1。我們看到CSCO在2季度做了一個很有意思的調查，對於已經會開PD-1的醫生進行統計，其中使用三款國產PD-1的醫生比例均在20至30%之間，遠低於O藥和K藥，顯示國產單抗藥在學術推廣上的不足，當然這一點也將是未來銷售潛在改善的看點。

那麼信達的PD-1如何呢？就對照試驗來看，信達的PD-1雖然沒做過完全頭對頭實驗，但是就對比實驗來看，顯示出的親和力較O藥和K藥都更好。從銷售層面來看，2019年3月PD-1單抗(達伯舒)上市後，首3個月銷售已經突破三億元，預計2019年全年在7億至8億元之間，同時我們認為隨着醫生學術教育的深入和患者推廣的深入，2020至2021年將是PD-1銷售放量的時刻，預計年銷售在20至30億元。除了PD-1之外，公司中期看點集中在生物類似物上，2020年將有阿達木單抗類似物、貝伐珠單抗類似物、利妥昔單抗類似物陸續上市，將給公司2021年以後的銷售帶來新看點。

此外，我們發現很多生物藥的銷售瓶頸都在產能上。為此，公司積極拓展產能，除了第一期五套容量1,000升的一次過反應器已經投產外，目前六套容量3,000升的一次過反應器已經在最後調試階段，預計2020年投產，同時公司還布局規劃遠期超過四套容量15,000升的大反應器。因此，將滿足公司的研發生產需求。

國泰君安國際(投資諮詢部)聯席董事 王昕媛(作者為註冊持牌人士，本人及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益，持牌號碼：AQA458)

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