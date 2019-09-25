袁沛儀　消費疲弱　歐元下試1.0920

歐元區消費疲弱，央行準備量寬，歐元缺乏利好因素下，料繼續在下降軌內行走，反覆下試1.0920。英國通脹近月雖然略回，但仍處於近4年高位，參考廣義貨幣增長在過往兩年只見溫和回落再隨上，料英國通脹下行壓力不大，估計英倫銀行貨幣政策比歐元區緊，英鎊理應靠穩，但始終脫歐前景未明，限制英鎊在1.2380附近整固。

美國廣義貨幣供應增長及長息先跌後回升，料通脹走勢跟隨，可見聯儲局年內再次減息壓力小，而參考當局點陣圖可見2021年更見加息預期，反映其貨幣政策不及其他主要央行寬鬆，支持美元在近周高位99附近靠穩。美元兌日圓在107.20與108.80區間上落，美元兌瑞郎在0.9930附近橫行。

新西蘭經濟增長略勝預期，但仍比前值低，當地儲備銀行今日議息，料今次維持利率不變，但年內仍再減息一次。紐元整體偏軟，不過技術上貼近超賣，料短線反彈，上試0.64後再回落。澳元缺乏重要消息下，料繼續偏軟，重返近日低位0.6680。

交通銀行香港分行策略師 袁沛儀

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