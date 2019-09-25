美股收市：道指跌142點　彈劾特朗普行動惹關注

美國國會即將展開彈劾總統特朗普的調查，引起投資者關注，加上中美貿易談判存在不確定性，均拖累美國股市受壓。道指高開84點後持續回落，盤中最多曾跌245點，收市跌幅收窄，報26,807點，跌142點或0.53%。標指收報2,966點，跌25點或0.84%；納指收報7,993點，跌118點或1.46%。

科技股領市急挫，Facebook全日下挫逾3%；亞馬遜收跌2.52%；晶片股AMD和高通分別下挫3.59%和2.52%。

電動車生產商特斯拉下瀉7.34%，收報223.53美元。此前有報道指，該公司股東對於行政總裁馬斯克在2016年收購太陽能公司SolarCity的行動感到不滿。

眾議院議長、民主黨領袖佩洛西(Nancy Pelosi)表示，會於周二稍後時間，宣布正式的彈劾特朗普調查。此前，有報道引述消息人士稱，特朗普今年7月與烏克蘭總統澤連斯基通電話時，多次要求對方調查前副總統拜登次子亨特的不當行為。

特朗普於周二在社交媒體指出，將公開與澤連斯基提到關於拜登及其次子的通話內容，並強調通話內容十分有善及完全妥當，不存在任何施壓。

另一邊廂，特朗普周二（23日）在聯合國大會發表演說，在有關中國的內容尾聲提到香港，要求中國履行中英聯合聲明，強調美方密切監察香港局勢。有關言論恐使中美緊張關係持續，令貿易談判存在不確定性。

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