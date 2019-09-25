【產經專題】憂經濟衰退　逾四成超級富豪變陣揸現金

環球市場過去一段時間風高浪急，前景充斥不明朗，由富豪家族到投資大孖沙，都紛紛部署應對危機，甚至在亂世中尋找賺錢機會。瑞士銀行調查顯示，逾半家族辦公室(Family Office)預期全球明年出現經濟衰退，尤其擔心新興市場，而42%受訪家族辦公室表示正增加現金儲備。

家族辦公室主要負責為超級富豪及其家族管理和承繼龐大財富，它們近年成為投資市場新勢力，估計現時管理約5.9萬億美元(約46萬億港元)資產。據瑞銀發表的《一九年環球家族辦公室報告》顯示，除增加現金外，這些家族辦公室還追捧另類投資，當中，46%受訪家族辦公室稱會增加直接私人投資，42%及34%分別加碼投資私募基金及地產項目。

●家族辦公室配置艱難

事實上，上述投資過去一年表現理想，直接私人投資和私募基金平均回報分別達16%及11%；地產平均回報亦有9.4%，而且佔組合投資比率由前一年的2.1%大增至17%。該調查於今年2至3月進行，360個受訪家族辦公室平均管理資產規模約9.17億美元，而過去12個月平均回報為5.4%。

洛克菲勒環球家族辦公室總裁Timothy O'Hara指出，超級富豪投資者對股市愈益謹慎和憂慮，開始考慮增加私人投資、另類投資或多持現金。前律師事務所合夥人、目前是Stone家族辦公室主管的Rick Stone更表示，現時資金配置處於艱難時刻，因為他預期未來十年，債券不會帶來任何實質回報，股市則可能出現重大損失，之後只會表現平穩。另一方面，他指現時太多創投資本和私募基金追逐很少的投資機會。

●大鱷增彈藥密謀撈底

另一邊廂，據外媒報道，著名維權對沖基金經理辛格(Paul Singer)準備在「市場崩圍」後撈底。他管理的Elliott Management最近不斷增加投資彈藥，8月時完成籌組一隻規模20億美元的共同投資基金，瞄準將企業私有化。據悉，目前資產達383億美元的Elliott可能進行新一輪集資，規模50億美元。

辛格兩年前一天內成功集資50億美元，成為市場一時佳話，他7月時警告環球金融體系以債務而言，處於高風險的一端，經濟面臨巨大下滑危機，其悲觀預測與「新債王」岡拉克不謀而合。岡拉克最近亦預警明年總統大選前，美國有75%機會陷入衰退，而世界銀行早前下調一九年全球經濟增長預測至金融海嘯以來最慢。

●黃金ETF持貨六年最多

在市場一片不明朗下，黃金繼續擔當市場避險角色。外電統計顯示，黃金交易所買賣基金(ETF)周一(23日)持有黃金數量增加15.5噸，至2,494噸，創2013年2月以來新高，上周亦合共增加近27噸。至於道富旗下的全球最大黃金ETF──SPDR Gold Shares上周吸資9.5億美元，三個月最多，反觀，美股ETF──SPDR標指ETF Trust則走資87億美元，18個月來最傷。

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