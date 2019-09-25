百濟神州披露肺癌藥品研究進展
2019年09月25日 07:26
東網電視更多新聞短片
百濟神州(06160)公布，於9月22日公布了其抗PD-1抗體替雷利珠單抗在中國開展的3項臨床試驗結果。共有7項替雷利珠單抗數據的口頭報告在第22屆中國臨床腫瘤學會(CSCO)年會公布，其中5項是有關全新或更新的數據；此外，另有替雷利珠單抗、澤布替尼、pamiparib的臨床數據在4項海報中被展示。
這項開放性、多分組的替雷利珠單抗聯合化療作為一線療法用於治療晚期肺癌患者的2期臨床試驗(clinicaltrials.gov登記號：NCT03432598)正在中國開展。
替雷利珠單抗(BGB-A317)是一款在研的人源性lgG4抗程式性死亡受體1(PD-1)單克隆抗體，設計目的為最大限度地減少與巨噬細胞中的Fc受體結合。
中國國家藥品監督管理局(NMPA，前身為CFDA)正在對替雷利珠單抗用於治療R/R cHL患者和治療既往接受過治療的局部晚期或轉移性UC患者的新藥上市申請(NDA)進行審評，兩者均被納入優先審評。百濟神州擁有替雷利珠單抗全球開發和商業化授權。
－－－－－－
Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。