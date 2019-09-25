【產經專題】六成新股下限定價　無礙港躋身全球三甲

於周一截止招股的百威亞太公布，每股發售價將為27元，屬招股範圍27至30元的下限價。該公司部分行使發售量調整權，將全球發售規模由逾12.62億股擴大至逾14.51億股，以補足額外市場需求。換言之，發行規模調整後，百威亞太最終集資額將接近392億元，成為香港今年內最大型新股。

然而，東網翻查資料後發現，撇除未定價的新股，第三季在港作首次公開發售(IPO)的19隻新股中，有12隻以下限定價，佔比高達63.15%；另有5隻定價為中下或接近下限範圍。近月市場淡靜，新股定價保守，多隻中大型新股叫停上市計劃，8月份更只有一隻新股掛牌，加上中資企業紛紛到美國上市，令人擔憂香港今年是否可在全球三甲排名中佔一席位。

畢馬威中國資本市場主管合夥人劉國賢指，企業近月持謹慎、觀望的態度，令首三季度集資額與去年同期相比有所下降，但隨着ESR Cayman再度遞交上市申請，以及百威亞太成功捲土重來，都反映市場氣氛有所改善。

聯交所披露易網頁顯示，不少中大型企業已通過聆訊，隨時可開始招股，包括市傳集資15億美元(約117億港元)的捷克消費金融企業捷信集團、有望成為香港第十隻未盈利生物科技股的亞盛醫藥(Ascentage Pharma)，以及將公布招股詳情的內地物管商鑫苑物業服務等。

劉國賢續指，香港新股市場仍然一眾IPO申請人首選的上市地點之一，7至8月的主板新上市申請個案更是按年增長約30%，相信第四季新股上市宗數將回升，令港交所有望保持全球前三大新股市場地位。

安永亞太區上市服務主管合夥人蔡偉榮亦稱，目前不少企業傾向以下限定價，反映IPO市場並非一面倒太悲觀，指出新股減價上市同時亦是代表企業有給予獲利空間，相信更能增加投資者信心。不過，他估計，近月新股市場幾乎停滯，加上上市改革後創業板上市宗數銳減，今年首三季新股宗數已按年減少約20%，預期全年宗數也必較去年的逾200宗要少。

集資額方面，他認為目前全球IPO市場都被大型新股所主導，假若沙特阿美於今年內在沙特及其他交易所上市，將輕易令全年排名洗牌；相反如果沙特阿美未能在今年內上市，以及阿里巴巴趕及在年內來港掛牌，香港則有機會躋身三甲。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。