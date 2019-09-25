【市前重點睇】美股全線下跌　油價挫逾2%

●美匯指數跌至98.33，離岸人民幣(CNH)7.11關失而復得，港匯弱見7.8415，圓匯高見107.01，歐元升上1.1016，英鎊上試1.25水平。金價抽升至1,531美元。油價跌逾2%，布油回落至63.1美元，紐油跌穿57美元。道指期貨上升。

●美國總統特朗普表示，希望中美能夠達成對雙方都有利的協議，但他不會接受糟糕的協議。

●中國官媒報道，中國支持相關企業繼續自美國採購大豆和豬肉等農產品。

-傳中國考慮允許進口巴西豆粕以分散供應來源地。

●特朗普涉嫌曾多次向烏克蘭總統澤連斯基施壓，要求對方調查前副總統拜登及其次子亨特的不當行為。民主黨籍的眾議院議長佩洛西宣布該黨向特朗普展開正式的彈劾調查。

●根據Smart Insider公布的統計數字顯示，今年截至9月中旬為止，美國企業內部人士合共售出190億美元自家公司股票。若按目前速度預料，今年全年的股票出售總額將達260億美元，為2000年以來最高紀錄。

●美國9月消費信心指數由8月經修訂後的134.2點跌至125.1點，低於市場預期的133點。

●美國10年期國債孳息率跌8.12點子，報1.6456厘。

●港股ADR指數收報26,060點，跌221點。

●即月恒生指數夜期收報26,139點，跌155點，低水142點，成交25,911張。

●紐約期油收報每桶57.29美元，跌1.35美元或2.3%；布蘭特期油收報每桶63.1美元，跌1.67美元或2.58%。

●紐約期金收報每安士1,540.2美元，升8.7美元或0.6%，創9月4日以來收市新高。

●英國脫歐的限期將至，最高法院周二(24日)裁定首相約翰遜決定國會休會5星期屬違法及無效，下議院議長白高漢隨即宣布國會翌日復會。約翰遜強調不會辭職，並指會帶領英國10月底脫歐。

●德國經濟部長Peter Altmaier表示，該國並未處於衰退邊緣，舊式的刺激經濟計劃也不再流行。

●日本財務省稱，不認為市場對日本定期發行50年期國債有需求。央行行長黑田東彥表示，沒有必要排除下調負利率的選項。

●續拒港交所提購！倫交所：上海才是中國金融中心。

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