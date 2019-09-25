【股民熱話】大笨象不再可愛？呢10年揸滙豐股票下場係…
2019年09月25日 08:00
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香港股民，無論老、中、青，長揸股票或月供股票，都會想起「大笨象」--滙豐控股(00005)，一來係老牌大藍籌，二來係香港最大型亦係發鈔銀行之一，分行處處，品牌無人不曉。之不過，過去10年，揸住滙控股票的回報如何？
先睇股價，2009年8月底滙控的收價為82.2元，而今年9月23日其收市價為59.5元，即係單計股價唔見27%。這約10年間，滙控股價最高見過98.25元，最低見過44.5元。
相比之下，同係本地大型銀行，恒生銀行(00011)在2009年8月底的收市價為110.1元，而今年9月23日收市價為170.8元，這約10年間股價累計上升55%，期間股價高、低位分別在216.8元及84.4元。至於另一家發鈔銀行--中銀香港(02388)，股價由2009年8月底收市價15.54元，今年9月23日收市價為26.8元，累升72%，期間股價高、低位分別在42.15元及14.24元。這十年間，三者的股價帳面回報，高下立見。
再睇股息，滙控2010年度的每股派息為2.79元，息率4.7厘；2018年度每股派息4元，息率6.72厘。恒生2010年度的每股派息為5.2元，息率3厘；2018年度每股派息為7.5元，息率4.39厘。中銀香港2010年度的每股派息為0.972元，息率3.6厘；2018年度的每股派息為1.468元，息率約5.4厘。
股本回報率(ROE)方面，滙控在2010年度的股本回報率為9.2%，2018年度為7.6%。恒生2010年度的ROE為22.5%，2018年度為16.1%；中銀香港2010年度的ROE為14.7%，2018年度為12.2%。
老實講，喺新經濟年代，屬傳統經濟類的銀行業，面對互聯網金融興起、競爭加劇、行業監管日趨嚴謹，賺錢的能力已大不如前，故見這十年間三者的股本回報率都在下降。針對滙控，在全球化的業務布局下，歐、美市場的低增長與新興市場的相對高增長相抵銷，增長變得相對平穩，發展缺乏朝氣，股價表現及股本回報率都比專注做香港市場的恒生和中銀遜色。
環顧國際金融企業，德銀早前宣布大型重組計劃，今年起至2022年，將在全球7.4萬名員工中裁減1.8萬人，並全面撤出股票買賣服務，縮減投資銀行服務，務求進行大改革，以迎合全球金融創新科技(FinTech)的發展趨勢。到底未來滙控會點走？單靠高股息能否留住捧場客？如今中資企業已成為其主要股東之一的滙控，又持有交通銀行(03328)主要股權，當明年中國金融市場要加大對外開放力度下，未來滙控在中國的業務發展又會否有突破？系內資產又是否存在重組誘因，都是股民關注的問題。
東方產經專欄作者帥哥
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