【股民熱話】大笨象不再可愛？呢10年揸滙豐股票下場係…

先睇股價，2009年8月底滙控的收價為82.2元，而今年9月23日其收市價為59.5元，即係單計股價唔見27%。這約10年間，滙控股價最高見過98.25元，最低見過44.5元。

再睇股息，滙控2010年度的每股派息為2.79元，息率4.7厘；2018年度每股派息4元，息率6.72厘。恒生2010年度的每股派息為5.2元，息率3厘；2018年度每股派息為7.5元，息率4.39厘。中銀香港2010年度的每股派息為0.972元，息率3.6厘；2018年度的每股派息為1.468元，息率約5.4厘。

股本回報率(ROE)方面，滙控在2010年度的股本回報率為9.2%，2018年度為7.6%。恒生2010年度的ROE為22.5%，2018年度為16.1%；中銀香港2010年度的ROE為14.7%，2018年度為12.2%。

老實講，喺新經濟年代，屬傳統經濟類的銀行業，面對互聯網金融興起、競爭加劇、行業監管日趨嚴謹，賺錢的能力已大不如前，故見這十年間三者的股本回報率都在下降。針對滙控，在全球化的業務布局下，歐、美市場的低增長與新興市場的相對高增長相抵銷，增長變得相對平穩，發展缺乏朝氣，股價表現及股本回報率都比專注做香港市場的恒生和中銀遜色。

東方產經專欄作者帥哥

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