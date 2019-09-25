期貨交易反應冷淡拖累？比特幣急挫逾10%

虛擬貨幣比特幣(Bitcoin)曾失守8,000美元關，為6月中以來首次。據CryptoCompare數據，比特幣於24小時內曾低見7,883美元水平，最新仍挫逾10%，報8,695美元。

洲際交易所旗下的比特幣衍生金融商品交易平台Bakkt周一(23日)推出比特幣期貨交易，並完成近71宗的每月期貨合約交易。

但有分析員指，市場對比特幣期貨反應相當冷淡，加上近期比特幣呈現下跌趨勢，投資者亦不急於建倉，交易量相當不足。

交易平台eToro資深市場分析員Mati Greenspan表示，期貨交易未如市場預期般熾熱，不但無助特幣價格做好，更促使之前炒作推出期貨的投資者「sell the fact」。

不過，樂觀派則預期比特幣急跌只屬短暫調整，其中BitBull Capital首席執行官Joe DiPasquale認為，比特幣基本面仍強勁，預期未來幾日將回升至1萬美元。

Bakkt推出的比特幣期貨是首次由美國聯邦政府監管的虛擬貨幣交易市場，創虛擬貨幣新的里程碑。市場先前預期將帶動虛擬貨幣新一浪升勢。

根據統計，最近幾周比特幣一直處於下跌趨勢，自8月初以來，比特幣已累挫約35%。

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