全球經貿戰：中國重申無佔美國便宜　雙方互利關係

中國國務委員兼外長王毅在紐約表示，中美兩國建交40年來，從彼此合作中都獲得巨大收益，並已經互相成為最重要的貿易夥伴和投資對像，堪稱利益共同體。他更列舉一系列數據說明，中美雙方誰也沒佔誰便宜、誰也離不開誰。

王指出，過去40年中美雙邊貨物貿易額增長252倍。根據美中貿易全國委員會報告，2009年至2018年間，僅美國對華出口就支撐超過110萬個美國就業崗位。97%的受訪美國企業表示與中國做生意是盈利的。中美貿易平均每年為每個美國家庭節省850美元成本。

至於中美貿易摩擦一年多來，雙方都遭受了不應有的損失。他稱，加徵關稅提高了美國企業生產成本、抬升美國國內物價、消耗美國經濟的增長潛力，美國企業、農民、消費者都已切身感受到愈來愈明顯的壓力。比如紐約聯邦儲備銀行測算，2018年美國對華2,500億商品加徵關稅，使美國消費者每年多支付528億美元，平均每個美國家庭每年多支出414美元。

根據美國諮詢機構「貿易夥伴關係」的預測，如果再對3,000億美元中國進口產品加徵25%關稅，將導致美國失去200多萬個就業崗位，美國家庭平均成本增加2,000多美元，美國國內生產總值減少1%。

王續稱，2018年中美雙邊貿易額超過6,300億美元，雙向投資存量超過2,400億美元。中國成為美國飛機、農產品、汽車、集成電路的重要出口市場。

據美方研究機構統計和調查顯示，儘管受到中美貿易摩擦影響，2019年上半年美企對華投資69億美元，較前兩年同期均值提高1.5%。87%的在華美企表示將繼續留在中國市場，中國美國商會74%的成員計劃進一步擴大在華投資。

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