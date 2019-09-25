中國褐皮書：第3季經濟形勢為今年以來最弱

中國褐皮書顯示，內地第3季雖然借貸升溫，但製造業、房地產和服務業均惡化，季度經濟形勢為今年以來最弱，各行各業表現均不樂觀。

報告指，製造業收入、利潤、數量和售價均按季出現雙位數跌幅，「最突出是零售和服務業也無力補上短板」；惟借貸活動仍然保持在最高水平。

目前經濟形勢疲弱主要被製造業拖累，雖然出口減少是一個因素，但下降主要來自售價上漲速度顯著放緩。生產物價指數(PPI)在6月份停止上升，並於7月和8月下跌，這會損害企業利潤，限制其投資和償債能力。

服務業繼續表現欠佳，收入和利潤都按年下降。報告稱，招聘亦見放緩，意味若製造業必須大量裁員，服務業並沒有消化的能力。

借貸活動在季內復甦，影子銀行錄得該報告開始發布以來的最大季度增長，債券發行規模連升5個季度，貸款發放數量增加，反映中國經濟不缺乏信貸。

報告指，被壓抑的貸款需求降至4年以來最低。與此同時，超過30%的製造企業每個季度都會借款，反映「該部門整體面臨明顯壓力，或是很大一部分公司應該破產」。

褐皮書是基於8月中旬至9月中旬在中國對3,300多家公司的訪問編制而成。

同日，中國銀行研究院發布中國經濟預測，預計由於中國內外需求疲弱，第三季經濟按年增速將放緩至6%；第二季度為6.2%。研究院指出，受經貿談判重啟、政策支持提振，中國經濟將於第四季度趨穩，季內某些月份消費物價指數(CPI)可能突破3%，但全年通脹壓力仍在可控範圍，季度PPI增速料將處於負值。

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