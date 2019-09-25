【即市分析】內地教育股異動　跟唔跟得過？

東方產經專欄作者股博士：內地十一前夕，港股逐漸進入橫行整固階段，資金轉趨觀望，就算部分板塊有國策消息，都唔係全部炒得起，說到底都係要睇消息係好定壞，好似周二(24日)醫藥股一度因第二輪帶量採購招標結果將會公布而受壓。

從基本面睇，教育股未受中美貿易戰直接影響，在這風高浪急的市況，有一定的吸引力。不過，由於板塊發展進程完全受制於內地產業政策，好似早前對私人收費辦學團體作出一定限制，多少反映行業發展存不明朗因素，可謂有辣有唔辣。

當然，板塊亦非全無優點，好似教育股服務需求穩定，盈利能見度較高等。另外，早前中央一度出口術，指要加大發展相對落後地區之教育事業，又指職業教育政策將會繼續落實，令市場對行業發展有一定憧憬。

此外，「收購」亦隨時係一個股價向上催化劑，就以中教為例，周二公布收購一所位於澳大利亞新南威爾士州悉尼市中心的大學—國王學院全部股權，代價1.28億澳元，股價因而被炒高。從日線圖觀察，暫維持在短線橫行區間約10.5至12元之間上落。

部署方面，考慮到早前基建鐵路股炒政策都係得一、兩日貨仔，跟炒國策股仲係要見好識收，教育股一樣，只宜因應消息小注即市炒人氣股，其他都係一動不如一靜。

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