貿談重啟前　中國擬拓闊大豆相關產品採購來源

中美重啟貿易談判前，中國擬增加採購大豆和相關產品的來源地。外電引述消息報道，內地正考慮允許進口巴西豆粕，以分散這一關鍵豬飼料成分的供應來源。

據悉，中國官員最近訪問巴西的壓榨廠，該工廠是大豆加工企業Abiove考察活動的一部分。

報道指，中國擁有龐大的大豆壓榨產能，過往普遍傾向進口大豆並在內地加工，但由於與美國的貿易戰持續，令內地擬分散供應來源地。而是次考慮進口巴西豆粕，將效仿本月與阿根廷達成的協議。

國家主席習近平將於11月訪問巴西，參加金磚國家峰會，是次舉動或有助改善兩國關係，同時亦可望增加中美貿易談判的籌碼，因為這顯示中國有能力從其他國家採購大豆和相關產品。

另外，中糧國際在巴西的董事總經理Valmor Schaffer表示，計劃於2020至2025年將巴西大豆的採購量增加5%。亦擬將其巴西供應商網絡由5,000家擴大至7,000家；並預計，隨着巴西的大豆種植面積擴大及技術進步提升產量，該國明年的大豆產量將增至1.22億噸。

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