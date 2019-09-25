【專家點評】內地谷基建留意中聯重科
2019年09月25日 10:56
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根據國家統計局資料顯示，內地今年首8個月基礎建設投資按年增長4.2%，較首7個月加快0.4個百分點。而內地提前下達明年專項債的新增額度，資金環境改善，第四季基建投資增長有望加快。工程機械板塊料會受惠，建議關注行業龍頭中聯重科(01157)。
展望後市，中美確認將於10月第二個星期在華盛頓舉行第13輪貿易談判，預計投資者此前將保持觀望態度。另外，人民銀行行長易綱提到，中國不急於做出較大降息或量化寬鬆。預計內地短期貨幣政策以維穩為主，不會過於進取去支持經濟，因此對大市刺激作用相對有限。港股短期未見重大利好消息，主要支持位在26,000點。
個股推介方面，受惠於收入及毛利率提升，令餐飲外賣業務盈利急升；再加上去年收購的共享單車虧損已經大幅減少，令美團(03690)2019年第二季扭虧為盈，經調整溢利為14.9億元人民幣，明顯超出預期。
展望未來，由於投資者仍對美團利潤可持續性持懷疑態度，因此，如果美團第三季度業績繼續顯示改善，反而會為未來盈利預測和目標價提供進一步的上行空間。
因此，儘管最近股價已經積累一定的升幅，仍建議投資者可以趁調整買入。
凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）
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