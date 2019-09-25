【專家點評】內地谷基建留意中聯重科

展望後市，中美確認將於10月第二個星期在華盛頓舉行第13輪貿易談判，預計投資者此前將保持觀望態度。另外，人民銀行行長易綱提到，中國不急於做出較大降息或量化寬鬆。預計內地短期貨幣政策以維穩為主，不會過於進取去支持經濟，因此對大市刺激作用相對有限。港股短期未見重大利好消息，主要支持位在26,000點。

展望未來，由於投資者仍對美團利潤可持續性持懷疑態度，因此，如果美團第三季度業績繼續顯示改善，反而會為未來盈利預測和目標價提供進一步的上行空間。

因此，儘管最近股價已經積累一定的升幅，仍建議投資者可以趁調整買入。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）

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