新股專輯：復宏漢霖掛牌 股價半日潛水2%
2019年09月25日 11:00
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(左起)復宏漢霖首席執行官、總裁兼執行董事劉世高；復星國際執行董事、首席執行官汪群斌；復宏漢霖主席兼非執行董事陳啟宇
復宏漢霖(02696)周三(25日)首日掛牌，股價低開後反覆偏軟，半日收報48.45港元，較招股價49.6元低2.3%，每手帳面蝕115元。
【11:00】新股專輯：復宏漢霖冀產品盡快商業化
復星國際(00656)及復星醫藥分拆的復宏漢霖周三(25日)首日掛牌。復星國際首席執行官汪群斌指，集資所得將進一步加大產品研發，而目前復宏漢霖研發產品豐富，冀能將產品盡快商業化。
至於復星會否再分拆業務上市，汪群斌僅指，以公告為準。
復宏漢霖首席執行官、總裁兼執行董事劉世高指，今年已有兩款生物類似藥遞交新藥申請，而未來數年會陸續有產品申報。至於產品何時能商業化，他表明，中國當局已加快審批新藥，需時約一年，希望明年有兩款新產品上市。
復宏漢霖主席陳啟宇表示，隨着中國醫保政策調整，鼓勵生物藥降低價格，納入醫保以擴大使用，認為中國市場發展潛力依然很大。
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