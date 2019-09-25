新股專輯：復宏漢霖掛牌　股價半日潛水2%

【11:00】新股專輯：復宏漢霖冀產品盡快商業化

至於復星會否再分拆業務上市，汪群斌僅指，以公告為準。

復宏漢霖首席執行官、總裁兼執行董事劉世高指，今年已有兩款生物類似藥遞交新藥申請，而未來數年會陸續有產品申報。至於產品何時能商業化，他表明，中國當局已加快審批新藥，需時約一年，希望明年有兩款新產品上市。

復宏漢霖主席陳啟宇表示，隨着中國醫保政策調整，鼓勵生物藥降低價格，納入醫保以擴大使用，認為中國市場發展潛力依然很大。

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