【即市分析】中生製藥調整後有力再上？
2019年09月25日 11:15
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東方產經專欄作者司慕渢：港股連跌多日後企穩，惟僅靠少數股份頂住恒指。作為昨日(24日)藍籌上升動力之一的中國生物製藥(01177)，受內地即將公布第二輪藥品帶量採購的消息影響，股價單日轉向，一度挫逾8%再轉升1%，值得關注。
其實，中生製藥昨日「來回地獄，又折返人間」皆因一個政策消息。內地傳媒報道，於上海舉行的藥品採購申報信息公開大會，多家藥企派員投標，而競標價格較去年大幅下調，部分藥物更降價逾5成，令整個藥股板塊受壓(醫藥器械板塊：http://bit.ly/2mNYwOw )。
不過，大行美銀美林報告指，內地藥品「4+7」帶量採購擴至全國招標，為產業帶來比預期多的正面影響。該措施的主要改變是選取三家最低價的中標者，而非要求最低價格中標，相信均價下調幅度較首輪少，料降幅約20%。該行估計，措施對龍頭藥企影響有限，更指中生製藥已是六種藥物的合資格競標者，料可受惠投標成功及新藥推出，目標價睇12元，以昨收市價10.48元計，潛在升幅約14%。
走勢方面，中生製藥近日股價處於回調狀態，但仍在6月初至今的升軌之上，昨雖一度跌逾8%，但承接力隨即湧現，配合大成交反彈，後市可望延續升勢。建議候低於10.2元小注入市，上望12元，向下嚴守9.5元。
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