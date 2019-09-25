【即市分析】中生製藥調整後有力再上？

不過，大行美銀美林報告指，內地藥品「4+7」帶量採購擴至全國招標，為產業帶來比預期多的正面影響。該措施的主要改變是選取三家最低價的中標者，而非要求最低價格中標，相信均價下調幅度較首輪少，料降幅約20%。該行估計，措施對龍頭藥企影響有限，更指中生製藥已是六種藥物的合資格競標者，料可受惠投標成功及新藥推出，目標價睇12元，以昨收市價10.48元計，潛在升幅約14%。

走勢方面，中生製藥近日股價處於回調狀態，但仍在6月初至今的升軌之上，昨雖一度跌逾8%，但承接力隨即湧現，配合大成交反彈，後市可望延續升勢。建議候低於10.2元小注入市，上望12元，向下嚴守9.5元。

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