亞開行下調中國經濟增長預測　明年料「保六」

亞洲開發銀行(亞開行)發布《2019年亞洲發展展望更新》指出，隨着中美貿易摩擦升級，出口減少及投資者信心受挫，預測中國2019年和2020年的國內生產總值(GDP)將分別增長6.2%和6%，略低於其4月份的預測6.3%和6.1%。2018年中國的GDP增速為6.6%。

通脹數據方面，報告預測2019年消費者物價指數(CPI)將由2018年的2.1%，升至2.6%，主要基於首8個月食品價格上漲和豬肉價格可能繼續上升；今年4月預測為1.9%。隨着水果和蔬菜價格回歸正常，預計2020年通脹將回落至2.2%，仍高於4月預測的1.8%。

該行首席經濟學家澤田康幸(Yasuyuki Sawada)表示，由於中國貨幣政策逐步放鬆、政府支出增加及房地產市場穩步增長，截至今年年底，中國經濟將保持穩定增長，到2020年將略為放緩。他續稱，國內消費是未來經濟增長的主要動力，主要下行風險則來自可能加劇的中美貿易衝突。該行另預計，今、明兩年服務業的增速將超過工業。

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