Forever 21旺角舖「落閘」　傳結束香港業務

早前計劃申請破產的美國時裝品牌Forever 21今年中開始撤出內地市場，香港業務近年亦艱苦經營。據悉，其於旺角的唯一零售店昨日突然關門，《東網》曾致電該公司詢問是否結業，但無人接聽電話。

Forever 21於2011年在銅鑼灣租用6層巨舖開設旗艦店，月租高達1,380萬港元，創全港最貴舖租紀錄，頭威頭勢。

集團於2016年中在旺角西洋菜南街租用3層巨舖，簽約7年。同年宣布銅鑼灣旗艦店於2017年租約期滿後將不會續租。

然而，受近日社會事件打擊，香港零售業步入寒冬，加上租金高昂，市傳Forever 21旺角舖終於關門大吉。據悉，該舖現時月租263.8萬元，尚餘近4年租約，業主已低調重新招租，意向月租約200萬元。公司進軍香港8年，最終敗走收場！

除了Forever 21外，同業H&M亦難捱市場逆風，早前傳出旗下分別位於旺角及銅鑼灣的旗艦店已尋求頂租多月，惟一直無人問津。據悉，兩舖月租分別高達900萬至1,000萬元。

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