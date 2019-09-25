【午市重點睇】日圓偏軟　金價續強

2019年09月25日 12:02
  • 東網電視
    更多新聞短片
    ●亞洲市，美匯指數微升至98.5；圓匯略回至107.3；歐元兌美元報1.100；英鎊一度升至1.2499。港匯見7.8416。離岸人民幣(CNH)在7.11水平。金價高見1,534美元，布油低見62.43美元，紐油報56.98美元。道指期貨升56點。
    ●港股一度跌逾300點，恒生指數半日跌249點或0.95%，報26,031點。https://bit.ly/2mzaSd0
    -異動股：獲大行唱好，維達曾飆近18%破頂。
    -新股專輯：瀛海集團以0.24元上限定價。
    -港股格局：沈慶洪料下試25,600點覓支持。
    ●【即市分析】
    -中生製藥調整後有力再上？https://bit.ly/2mwn3aC
    -內地教育股異動，跟唔跟得過？https://bit.ly/2muhLMQ
    -國壽級級落吼認購證。https://bit.ly/2mBnZuf
    ●A股快報：滬深三大指數半日收跌0.5%至1.1%。https://bit.ly/2lv8pjG
    ●亞洲股市：日股中段跌約百點。https://bit.ly/2lvyQWA
    ●港元拆息︰1個月回落至1.85厘。
    ●人民幣兌每美元中間價為7.0724，較上日上調5點子，呈兩連升。
    ●人行逆回購200億元人民幣，淨回籠100億元人民幣。
    ●中國褐皮書：第三季經濟形勢為今年以來最弱。
    -亞開行下調中國經濟增長預測，明年料守6%。
    ●新西蘭維持利率1厘不變，符預期。
    ●期貨交易反應冷淡拖累？比特幣急挫逾10%。https://bit.ly/2mBnZuf
    ●全球經貿戰：中國重申無佔美國便宜，雙方互利關係。
    ─ ─ ─ ─ ─ ─
    其他精彩新聞：【股民熱話】大笨象不再可愛？呢10年揸滙豐股票下場係…
    https://bit.ly/2mudMQo
    立即參加「賞您睇」：https://reward.on.cc/theclub/promote/index.html
    Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。