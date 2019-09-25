【午市重點睇】日圓偏軟 金價續強
2019年09月25日 12:02
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●亞洲市，美匯指數微升至98.5；圓匯略回至107.3；歐元兌美元報1.100；英鎊一度升至1.2499。港匯見7.8416。離岸人民幣(CNH)在7.11水平。金價高見1,534美元，布油低見62.43美元，紐油報56.98美元。道指期貨升56點。
●港股一度跌逾300點，恒生指數半日跌249點或0.95%，報26,031點。https://bit.ly/2mzaSd0
-異動股：獲大行唱好，維達曾飆近18%破頂。
-新股專輯：瀛海集團以0.24元上限定價。
-港股格局：沈慶洪料下試25,600點覓支持。
●【即市分析】
-中生製藥調整後有力再上？https://bit.ly/2mwn3aC
-內地教育股異動，跟唔跟得過？https://bit.ly/2muhLMQ
-國壽級級落吼認購證。https://bit.ly/2mBnZuf
●A股快報：滬深三大指數半日收跌0.5%至1.1%。https://bit.ly/2lv8pjG
●亞洲股市：日股中段跌約百點。https://bit.ly/2lvyQWA
●港元拆息︰1個月回落至1.85厘。
●人民幣兌每美元中間價為7.0724，較上日上調5點子，呈兩連升。
●人行逆回購200億元人民幣，淨回籠100億元人民幣。
●中國褐皮書：第三季經濟形勢為今年以來最弱。
-亞開行下調中國經濟增長預測，明年料守6%。
●新西蘭維持利率1厘不變，符預期。
●期貨交易反應冷淡拖累？比特幣急挫逾10%。https://bit.ly/2mBnZuf
●全球經貿戰：中國重申無佔美國便宜，雙方互利關係。
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