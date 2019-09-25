新世界發展全年少賺22%　末期息37仙

於業績中指出，預期香港經濟第三季度的下行壓力加重，中美貿易摩擦、英國脫歐未明朗、地緣政局緊張、經貿活動疲弱，加上近期的社會事件，加深經濟負面情緒。內地方面，當前國家經濟發展面臨新的風險挑戰，國內經濟下行壓力加大，市場預期中央政府將堅持穩中求進工。

另外，集團正部署推出一系列重點項目，包括逾3,000個單位的港鐵大圍站住宅項目，以及可銷售面積約11萬平方米的深圳太子灣項目將陸續分批推出，助進一步提升集團物業銷售貢獻。

集團亦正積極就8個分別位於元朗及粉嶺，總樓面面積約180萬平方呎之項目與當局就轉換用途進行磋商，其中約50萬平方呎總樓面面積已進入最後階段。

於2019年6月30日集團在中國內地持有不包括車庫的土地儲備總樓面面積約650萬平方米，可作即時發展，其中約390萬平方米為住宅用途。

此外，集團將繼續審視非核心資產出售的機會，有關工作已在積極洽談中。

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