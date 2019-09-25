【專家點評】港股艱難時期仍未過去

玄學金融家鄭勤龍：從卦象顯示，恒指走勢現正處於《火水未濟》變《坎為水》之中，由於在易經中「水」性向下流，今「未濟」卦和大「坎」卦皆帶有水的元素，預示着恒指短期內的走勢仍未能樂觀。

本周的《火水未濟》與上周的《水火既濟》卦象甚為相似，因兩者皆是由「水」和「火」的元素所組成，然而由於卦中的水火位置兩卦相反，因此所預示的情況略有不同。

在自然界中「水」性向下流，而「火」性則向上升，若將其卦象應用於大市走勢預測上，往往便可引伸為「下跌」和「上升」的動力。

由於上周的《水火既濟》卦為水在上而火在下，所以火會被水淋熄，因此上周大市的走勢才會完全失去上升的動力，但《火水未濟》卦的卦象正好相反，火在上而水在下，所以火不但不會被水所滅，而且火更能讓水蒸發成水氣，其道理就好像我們日常煲水的原理一樣。由此可見，本周火元素的動力將會轉強，因此可引伸為大市的抗跌力將會提升甚至會有適度的反彈。所以《序卦傳》曰：「物不可窮也，故受之以未濟終焉。」

然而由於大「坎」卦為大水之象，為易經四大難卦之一，代表着大市的艱難時期仍未過去，所以投資者最好還是採取保守的策略為宜。

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