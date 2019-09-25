【瑞通推介】美團走勢一浪高於一浪　輪證部署

2019年09月25日 12:44
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    (中新社圖片)
    瑞通認股證牛熊證銷售部：中美貿易談判存在不確定性，加上美國國會擬展開彈劾總統特朗普的調查，道指隔晚收報26,807點，跌142點或0.5%。
    恒指周二(24日)收報26,281點，升58點或0.2%，結束6日跌勢。周三(25日)早段再度受壓，曾跌逾300點，失守26,000點關口。其好倉(牛證及認購權證)周二淨流出逾470萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入近5,200萬元，反映投資者對後市偏淡。周二其牛證街貨重貨區為收回價25,800至25,899點，而熊證街貨重貨區為收回價26,900至26,999點。
    美團點評周二收市企78.25元，升幅近3%，周三早段低開後很快重拾升勢，突破79元水平，連續兩日創上市新高，跟80元關口僅一步之遙。該股近期走勢一浪高於一浪，上升時的成交大於下跌，技術走勢續強。周二分別有近600萬和170萬元淨流入其好倉和淡倉。
    內地藥品帶量採購由「4+7」試點擴至全國，第二輪招標結果陸續公布，醫藥股周二走勢波動。石藥集團曾下挫近6%至14.1元，創1個月低位，其後買盤湧現帶動股價大幅V彈，最多倒升9.6%至16.42元，一舉升穿多條移動平均線，收市報16.26元，是表現最佳藍籌，成交亦急增。周三早段曾挫逾4%至15.56元，9月初高見16.68元將是下一向上阻力，支持則可參考20天線(15.68元)。周二分別有近120萬和200萬元淨流入其好倉和淡倉，反映隨着該股周二急升，投資者對其走勢看法分歧。
    據報今年5月至8月統計數據顯示，騰訊控股手遊《絕地求生》及《和平精英》在全球App Store和Google Play的總收入突破10億美元。另有券商指該公司預期10月1日推出手遊《使命召喚》，市場正觀望遊戲的受歡迎程度。該公司儘管連續20日進行回購，但股價近日走勢疲弱，已連跌7個交易日，累挫4%，主要移動平均線相繼失守。股份周三早段再跌近2%，跌穿330元。其好倉和淡倉周二分別有約1,150萬和110萬元淨流入，反映投資者對其走向看法不一。
    瑞通相關認股證之選擇：
    美團輕微價外、中年期購證(29161)，行使價88.3元，2020年4月到期，實際槓桿4.6倍。輕微價外、中短期沽證(11021)，行使價70.93元，2020年2月到期，實際槓桿4倍。
    石藥輕微價外、中年期購證(27547)，行使價17.38元，2020年4月到期，實際槓桿4.3倍。輕微價外、長期沽證(28344)，行使價14.68元，2020年7月到期，實際槓桿2.1倍。
    騰訊貼價、短期購證(19176)，行使價346元，2019年11月到期，實際槓桿15.8倍。輕微價外、短期沽證(19175)，行使價314.8元，2019年11月到期，實際槓桿12.9倍。
    瑞通相關牛熊證之選擇：
    恒指N類牛證(54854)，收回價及行使價25,420點，槓桿比率37.1倍。熊證(55732)，收回價26,990點，槓桿比率22.6倍。
    美團場內最高收回價的牛證(56277)，收回價73.1元，槓桿比率7.5倍。熊證(54755)，收回價88.6元，槓桿比率5.2倍。
    騰訊牛證(55002)，收回價320.1元，槓桿比率23倍。熊證52522，收回價353.9元，槓桿比率12.5倍。
    舜宇光學牛證(55000)，收回價99.8元，槓桿比率5.5倍。熊證(55946)，收回價130.9元，槓桿比率5.1倍。
    友邦牛證(57802)，收回價70.07元，槓桿比率12.8倍。
    免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。
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