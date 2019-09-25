【瑞通推介】美團走勢一浪高於一浪　輪證部署

瑞通認股證牛熊證銷售部：中美貿易談判存在不確定性，加上美國國會擬展開彈劾總統特朗普的調查，道指隔晚收報26,807點，跌142點或0.5%。

恒指周二(24日)收報26,281點，升58點或0.2%，結束6日跌勢。周三(25日)早段再度受壓，曾跌逾300點，失守26,000點關口。其好倉(牛證及認購權證)周二淨流出逾470萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入近5,200萬元，反映投資者對後市偏淡。周二其牛證街貨重貨區為收回價25,800至25,899點，而熊證街貨重貨區為收回價26,900至26,999點。

美團點評周二收市企78.25元，升幅近3%，周三早段低開後很快重拾升勢，突破79元水平，連續兩日創上市新高，跟80元關口僅一步之遙。該股近期走勢一浪高於一浪，上升時的成交大於下跌，技術走勢續強。周二分別有近600萬和170萬元淨流入其好倉和淡倉。

內地藥品帶量採購由「4+7」試點擴至全國，第二輪招標結果陸續公布，醫藥股周二走勢波動。石藥集團曾下挫近6%至14.1元，創1個月低位，其後買盤湧現帶動股價大幅V彈，最多倒升9.6%至16.42元，一舉升穿多條移動平均線，收市報16.26元，是表現最佳藍籌，成交亦急增。周三早段曾挫逾4%至15.56元，9月初高見16.68元將是下一向上阻力，支持則可參考20天線(15.68元)。周二分別有近120萬和200萬元淨流入其好倉和淡倉，反映隨着該股周二急升，投資者對其走勢看法分歧。

據報今年5月至8月統計數據顯示，騰訊控股手遊《絕地求生》及《和平精英》在全球App Store和Google Play的總收入突破10億美元。另有券商指該公司預期10月1日推出手遊《使命召喚》，市場正觀望遊戲的受歡迎程度。該公司儘管連續20日進行回購，但股價近日走勢疲弱，已連跌7個交易日，累挫4%，主要移動平均線相繼失守。股份周三早段再跌近2%，跌穿330元。其好倉和淡倉周二分別有約1,150萬和110萬元淨流入，反映投資者對其走向看法不一。

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