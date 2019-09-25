玖紙：未來轉攻內需市場　擬「審慎」加價

她表示，公司未來方針會由出口貿易轉為中國內需市場，認為內需市場潛力龐大，又指「中國人現在懂得消費」。公司產品結構亦由側重高中檔產品轉為低端產品，透過擴大中低端市場覆蓋面，增加公司銷量及市佔率。

對於加價策略，張指出，受中美貿易戰影響，國內市場仍存在不穩定性，公司銷量靠內需推動，以彌補出口貿易盈利減少的影響。因此，公司紙張存在加價空間，但會考慮市場承受能力而「審慎」加價。

集團財務總監張元福表示，公司未來一年的目標是增加人民幣貸款比例，由現時佔52.3%，提升至佔60%，同時持有相當比例的外幣債。因為外幣利率較低，可降低融資成本；二來公司要以外幣支付進口紙貨款，面對近期人民幣貶值，此舉可起對沖作用。

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