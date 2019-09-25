【大行報告】高盛料中生製藥盈利將受壓

高盛又指，中生製藥旗下恩替卡韋銷售增長20%至25%的指引，將面臨更大下行風險，料銷售僅按年升14%，至13億人民幣，對公司明年盈利潛在影響約4%。

兩大藍籌醫藥股今早(25日)跟隨大市受壓，中生製藥跌4.3%報10.02元；石藥亦跌2.5%報15.84元。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。