【大行報告】高盛料中生製藥盈利將受壓
2019年09月25日 13:05
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（Getty Images圖片）
內地公布藥品「4+7」帶量採購擴至全國開標計劃25種藥物中標結果，高盛就此發表報告，認為上次4家「4+7」帶量採購中標的「贏家」藥廠今次則變成「輸家」，如中國生物製藥(01177)失落中標恩替卡韋(Entecavir)，被一些小型藥廠中標，顯示在新規下，內地行業競爭加劇。
該行評估內地第二輪帶量採購擴至全國開標計劃，對4家藥企包括石藥集團(01093)、中生製藥、豪森藥業及恒瑞醫藥(600276.SH)至2020年盈利的影響，假設總體銷量維持不變等假設下，料石藥可潛在受惠，但料中生製藥及豪森藥業盈利將有壓力。
高盛又指，中生製藥旗下恩替卡韋銷售增長20%至25%的指引，將面臨更大下行風險，料銷售僅按年升14%，至13億人民幣，對公司明年盈利潛在影響約4%。
兩大藍籌醫藥股今早(25日)跟隨大市受壓，中生製藥跌4.3%報10.02元；石藥亦跌2.5%報15.84元。
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