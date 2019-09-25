酒店大亨Barron Hilton逝世　97%遺產做慈善

美國希爾頓酒店集團榮譽主席、前行政總裁巴倫‧希爾頓(Barron Hilton)於上周四(19日)在加州洛杉磯家中與世長辭，終年91歲。根據他的遺願，97%遺產全數捐予家族的慈善基金，餘下的3%留給後人。

據外電報道，Barron Hilton早在2007年表明會將23億美元(約180億港元)遺產中的97%捐予慈善機構；現時該97%遺產將捐給希爾頓家族慈善基金會Conrad N. Hilton Foundation，餘下3%留給他的家人。基金會預計，其97%遺產共涉資34億美元(約267億港元)，基金會善款總額將增至63億美元。

家人在聲明中指，巴倫‧希爾頓是死於自然。巴倫‧希爾頓遺下8名子女、15名孫兒女，以及4名曾孫。女藝人、希爾頓酒店集團繼承人柏麗斯希爾頓，是巴倫‧希爾頓其中一名孫女。

生於1927年的巴倫‧希爾頓，是希爾頓酒店集團始創人康拉德‧希爾頓與首任妻子所生的次子，二戰時任海軍攝影師。他其後經營自己的生意，包括生產橙汁、石油公司及飛機租賃公司而致富，至1951年開始協助父親打理生意，在1966年繼承父親接任集團行政總裁，在任30年間將集團建立成業界頂尖品牌。

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