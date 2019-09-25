【專家點評】中電明年盈利有望復甦

中電中期業績較弱，營運盈利為54.7億元，較18年上半年下跌30.6%，主要是由於香港的准許回報率下調、出售印度業務部分股權，以及19年上半年澳洲極具挑戰的經營環境。鑑於為EnergyAustralia零售業務的商譽進行減值，中電總盈利減少83.4億元，因此錄得9億元的虧損。雖然中電業績不算理想，但上半年每股派息0.63元，較去年同期0.61元為高，反映管理層對前景具信心。

在香港，新管制計劃協議已生效，中電亦會在未來投放超過500億元，配合政府的減碳政策，預期香港的盈利會穩定增長。澳洲業務方面，雖然營運具挑戰，但經過大幅減值後，最大的風險已被釋放，表現有望改善。至於中國和印度業務，前者新能源盈利貢獻佳，後者則是具有重大增長機會的市場，業務展望良好。

看來，中電最壊時刻已過，市場亦預期今年中電業績見底，明年盈利開始復甦，而未來3年複合增長可達5%。此外，預期低利率環境，有利資金流向公用股。中電既有盈利復甦的支持，每股派息亦見穩定，預期第四季有機會跑贏大市，建議在82元吸納，目標價95元，止蝕位76元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)

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