友信證券：未來3年斥不少於5億元拓展金融科技

友信證券今年7月推出手機應用程式uSmart，公司總裁兼董事洪桃李直言，該APP專門為香港人而設，未來3年會投入不少於5億港元，主要用於金融科技，冀發展成香港頂級的互聯網券商。

他指出，相比香港傳統及互聯網券商，人工智能(AI)及大數據為其核心優勢，公司致力提供優質的用戶體驗。香港目前正需要科技與金融的結合，與港府推動金融科技發展的理念一致，看好行業前景。

近期港股各類交易活動出現倒退，會否憂慮市場反應平淡？洪表示，現在是推出APP的最好時機，香港是國際金融中心，體制發展較成熟，相信未來會更好。雖現市況不佳，但在此時推出APP可更好沉澱產品及服務，待一、兩年環境好轉，公司可更好地爆發。

公司目前擁有1、4、9號牌照資格(即證券交易、就證券提供意見，以及提供資產管理)，但目前APP只有提供前兩項服務。問及未來會否拓展資產管理業務，洪表示，公司已在準備相關事項，但目前未有推出的時間表。他強調，目前會先「腳踏實地」專注做好香港業務，未來希望可以拓展為綜合財富管理公司。

雖然母公司友信金服主攻內地市場，但友信證券與母公司業務無關係，APP會獨立運作。公司去年收購了券商，便開始投入發展應用程式，目前團隊規模約200人。他透露，11月將於旺角新增體驗店，提供投資課程。

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