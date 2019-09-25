樓價UPDATES：一號銀海高位回落5%

近日新盤氣氛帶動，買家陸續出動覓盤，現時樓價較高位有折讓的單位不乏買家承接，奧運站一號銀海剛錄得一宗同類個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西半山瑧環低層C室，實用面積380方呎，屬開放式間隔，向東北望樓景，以2.65萬港元租出，實用呎租近70元。租客鍾情物業位於半山梯旁，交通方便，會所設備齊全。

●天后景愉居本月首宗二手成交個案，項目中層A室，實用面積1,122方呎，三房一套連工人套房設計，享開揚山景及城市景。單位於今年3月初開始放售，業主原開價2,450萬元，經議價後減價362萬元或約14.8%，終以2,088萬元沽出，實用呎價約18,610元。原業主持貨11年，轉手帳面獲利約1,008萬元。

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九龍區

●一號銀海3座中層C室，實用面積665方呎，三房一套間隔，享園景、池景及昂船州海景，成交價1,638萬元，實用呎價24,632元。同類型單位之前做價曾達1,720萬元，反映是次單位樓價回落5%。原業主於2009年9月以718萬元入市，持貨10年帳面獲利920萬元。

●長沙灣宇晴軒本月暫錄約8宗買賣成交，當中1座低層C室，實用面積605方呎，三房一套間隔，獲同區買家以1,050萬元購入，實用呎價約17,355元。上址為原業主於2010年4月以約480萬元購入，期內升值近1.2倍。

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新界區

●上水中心本月至今累錄7宗租賃成交，包括2座中層H室，實用面積351方呎，為兩房間隔，向西北望開揚景觀，成交月租1.12萬元，實用呎租約32元。屋苑現時有13個租盤提供，入場價為1.1萬元。

●屯門菁雋即將入伙，近期連錄預租個案，本月至今已錄逾15宗，較上月急增三倍，開放式單位月租由6,200元起。項目一個中層22室，實用面積164方呎，屬開放式間隔，景觀開揚，以7,000元獲承租，實用呎租約43元。若以業主今年7月購入價286.1萬元計算，租金回報率約2.9厘。

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