【市後重點睇】人民幣續弱　道期偏軟

美匯指數最新報98.55，人民幣續弱，離岸人民幣(CNH)現處7.12水平上落，港匯則在7.8379，圓匯於107.3徘徊，歐元企1.09，英鎊仍處1.24水平。金價曾高見1,535美元，最新則報1,531美元。油價回落，布油、紐油分別企61.3美元及56.5美元。道指期貨跌42點。

●市後關注點

-22:00 美國8月新屋銷售

-壹傳媒股價沽壓大，3日累瀉兩成。

-異動板塊：手機股繼續捱沽，瑞聲科技跌3%。

-異動股：溢價奪江蘇住宅地，綠城中國跌2%。

-異動板塊：重磅股沽壓未止，騰訊國壽齊跌8日。

-玖紙：未來轉攻內需市場，擬「審慎」加價。

-新股專輯：復宏漢霖掛牌，股價收市潛水。

●美國總統特朗普面臨民主黨彈劾，市場憂慮政局不穩會拖累經濟。歐洲股市早段下挫，英國富時100指數跌0.45%，報7,258點；德國DAX指數跌0.42%，報12,254點；法國CAC指數跌0.52%，報5,599點。

●【即市分析】

●亞開行下調香港今年經濟增長預測至0.3%。

●零售寒冬：何紹忠料8月化妝品店營業額跌3成。

●滙豐推新信用卡，奢侈品消費具挑戰。

●新世界發展全年少賺22%，末期息37仙。

●沙特阿美IPO規模擬擴大，傳增至佔股本10%。

●全球經貿戰：傳中國擬增購美國豬肉。

●高盛：市場風險正增加，更多資金流入美國。

●【多圖】迎海．駿岸開放全新現樓海景示範單位。

●新盤部署：

-迎海·駿岸首推連租約單位，提供租金補貼優惠。

-傲玟主要標售，首批料先推標準戶。

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