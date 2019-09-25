鄭志剛：今年樓價有高單位數調整
2019年09月25日 16:15
東網電視更多新聞短片
鄭志剛(中)
對於目前社會氣氛對樓市的影響，新世界發展(00017)執行副主席鄭志剛預計，今年樓價會有高單位數的調整，但集團未來幾個月沒有全新盤推出，仍在售售貨尾現貨，故謂「對我們影響唔會好大」。集團短期內可推售的最大項目為大圍站上蓋住宅項目，但預計在2020年才推售，暫時沒有詳細時間表。
至於集團的租賃收入，鄭表示，寫字樓租約很早以前已談妥，另在港島區的新寫字樓項目已談妥57%樓面的租約，未見有影響。
此外，他又指，集團的零售物業佔比不多，且租約都較新，未見太大的調租壓力。他會看租戶的銷售與租金比，去衡量租戶的租金承受能力，一旦租戶出問題會跟集團傾談，大家再看怎樣幫助，但這樣的個案不多。總體對零售的影響暫時仍需要觀察。
另方面，他表示，集團未來會積極出售非核心業務，這些業務未必與核心業務有統一方向，估計可出售的非核心業務約達200億元，可於未來幾年內收回。他又指，回收後的現金未必會即時做其他投資，而是用來鞏固集團的財務實力，因為現市況是「現金為王」。
－－－－－－
Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。