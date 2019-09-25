【深度解構】非洲豬瘟累全球？中港經濟明年更苦？

香港政府上周公布，8月通脹按年升3.5%，高於7月的3.3%；若剔除政府紓困措施的影響，基本通脹3.4%，同樣較7月高，最主要原因是豬肉價格飆升，其他主要項目的價格壓力則大致溫和。

換言之，內地受累於非洲豬瘟，豬肉價格飆升確實令人煩惱，短期內恐難以紓緩，並開始影響到全球，通脹前景不容忽視，同時會礙及央行放水！

【豬肉短缺怎影響全球？】

據媒體統計，內地遭遇非洲豬瘟影響，生豬養殖大幅減少逾1/3，居民對其他肉類的需求亦增，令肉類價格居高不下，內地商家因此在全球大量購買肉類產品，結果就是全球包括牛肉、豬肉，以及其他禽肉等價格跟隨上漲。

據《華爾街日報》報道，非洲豬瘟讓內地面對史上罕見的豬肉短缺問題，也讓消費者對其他肉類需求提升，惟內地遠遠未能滿足需求，迫使供應商要在全球「補貨」。

資料顯示，全中國1年的豬肉消費量高達1,220億磅，主要用在餃子、肉丸，以及炒菜等食品上，以往大多數豬肉都靠內地自給自足，但有分析估計，今年非洲豬瘟使內地豬肉產量大減357億磅(相當於約三成總消費量)。這「三成」幾乎是去年全球豬肉貿易量兩倍。可想而知，即使內地「買起」全球豬肉，也補償不了缺口。

隨着內地豬肉價格上漲達50%，當局推出一些政策鼓勵消費者購買禽肉或其他肉類的措施。值得注意的是，以5月至7月數據來看，內地豬肉、雞肉、牛肉，以及羊肉的進口量按年大增近70%，總值逾50億美元(約390億港元)。這進口量拉升了聯合國糧農組織的全球肉類價格指數在今年大升10%，返回2015年初以來新高。

【巴西、歐洲、澳紐肉價被搶高】

報道又指，巴西運往中國的禽肉出口按年大增31%，令雞胸及雞髀零售價格上漲約16%，歐洲消費者買豬肉亦要平均要多付5%，因當地出產的豬肉大多運往中國；澳洲羊肉價格上漲14%、新西蘭碎牛肉價格更創歷史新高。

其中，巴西最大的肉類加工商和家禽出口商之一──巴西食品公司國際副總裁Patricio Rohner表示，中國進口商希望購買的肉類分量是平常的3倍，這讓巴西消費者買雞肉時，需要付更多金錢，而且價格可能再漲。

西班牙豬肉商ElPozo Alimentación則說，最近連豬蹄等較便宜的部位，也逐漸從當地市場消失，因這些肉類在內地能賣出更高價錢。

美國消費者可能在不久後，也會感受到內地狂買肉類對物價的影響。今年12月交貨的美國瘦肉豬期貨9月以來累漲4.5%，主因是來自內地的採購。

【內地非洲豬瘟影響多大？】

全球肉價被搶高，反映內地面對的非洲豬瘟疫情非同小可！有報道指出，中國工程院院士李德發推算，內地非洲豬瘟造成的直接損失達1萬億元人民幣，這數字仍未包括上游和下游產業的損失。

報道指出，李德發周二(24日)稱，內地2017年豬肉產量達5,451萬噸，當中進口量僅121萬噸，出口量少至5.13萬噸，即基本上是自給自足。

不過，去年非洲豬瘟爆發後產量銳減，他說：「世界的豬一半是由中國出產，非洲豬瘟給畜牧業上了一課，就是搞不好防疫防病是不行的，代價太大。」

他指出，中國人的飲食習慣讓肉供應鏈有60%是靠豬肉，故豬肉價格影響了通脹和民眾生活水平，依照中國近14億人口估算，2020年豬肉實際需求量高達5,500萬噸，但內地一大半產量沒有了，靠外國供應相當不容易。

截至9月中旬，內地生豬價格已漲至每公斤29.4元人民幣，較2018年8月非洲豬瘟剛爆發時累飆約1倍。

事實上，內地官員已警告，目前的生豬供應十分嚴峻，恐一直持續到2020年上半年，預計今年豬肉短缺達1,000萬噸，超過全球的每年約800萬噸產出。

【周邊地區也受累】

更甚的是，目前中國周邊地區也爆出非洲豬瘟疫情，反映肉類價格難以大降，即香港的通脹也很難大幅回落，基本生活開支仍舊大增！

南韓周三(25日)公布，自本月17日發現首宗非洲豬瘟後，至今已出現5宗疫情，其中，周三新增了3宗疑似病例，情況令人擔憂。

菲律賓最近亦爆發了疫情，該國是全球第10大豬肉消費國和第7大豬肉進口國；越南的疫情也十分嚴重。

【中港恐齊齊滯脹】

就經濟前景而言，別輕視由非洲豬瘟引發的肉類危機！中港目前正面對滯脹之苦。所謂「滯脹」，簡單而言就是通脹高於經濟增長，即打工仔的薪酬增幅追不上通脹，荷包自然受到打擊，消費也縮水，惡性循環讓經濟復甦力度更弱...

在上世紀70至80年代，美國曾墮入滯脹期，聯儲局要加息至20厘左右，才能控制通脹飆升，但結果是經濟陷入漫長痛苦之中。

目前香港第3季經濟勢收縮，惟7月及8月的通脹也在3%以上，證明大眾已陷入滯脹之苦。內地方面，7月及8月通脹達2.8%，雖然第2季經濟增長有6%以上，但亦有報道分析實際可能僅增長3%，印證處於滯脹邊緣...

如果豬肉價格繼續升至2020年上半年，即大家短期內恐更難捱。

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