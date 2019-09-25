新世界發展：捐300萬方呎農地建社會房屋

鄭強調，集團一直關注香港住房問題，兩年前已在私人發展商之中率先推出首次置業貸款，是次捐地是集團自身的計劃，與政府或政黨任何的計劃無關。至於市傳政府擬用「收回土地條例」徵收農地，鄭指，政府沒有公布任何詳情，自己也不知該計劃任何內容，「等政府真係唔知幾時」。鄭補充，如果政府有農地做社會房屋的機制，集團願意在該300萬方呎地中捐出所需要的土地給政府。

此外，該公司主席鄭家純於全年業績報告中指，預期香港經濟第三季度的下行壓力加重，中美貿易摩擦、英國脫歐未明朗、地緣政局緊張、經貿活動疲弱，加上近期的社會事件，加深經濟負面情緒。

是次受惠機構「要有光」創辦人余偉業表示，獲新世界捐贈的三幅土地可使用至2047年，土地用途是農地，需要轉換土地用途才能建屋居住，目前預計2022年落成啟用，每個單位約300方呎，據他了解，新世界會負責部分建築費用。有需要的家庭需要經過社工的網絡甄選，主要服務對象為有孩子的低收入家庭，租金按住戶的收入和支出而釐定，沒有特定的租金價格。入住家庭需要在兩至三年後搬出，期間社工會協助家庭找工作或訓練等，冀提升家庭收入。

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