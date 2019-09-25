德意志：中美明年上半年料達成部分貿易協議

中美貿易戰持續超過一年，DWS德意志投資亞太區投資主管Sean Taylor預計，中美兩國於明年第一季至第二季會達成部分協議，料可於知識產權(IP)、市場開放程度及關稅層面上可尋求共識。至於科技方面，他相信不會出現在雙方談判議程內。

他解釋，中國經濟嚴重受貿易戰拖累，尤其市場信心不足令企業盈利下滑、以及人民幣匯率貶值；對美國而言，雙方達成協議有助總統特朗普明年的選情。佢相信，雙方達成協議可增加市場信心。

雖然全球經濟均受貿易戰影響，但他認為不會導致美國及中國經濟出現衰退，因為消費者仍有購買力，且料各國央行會陸續「放水」刺激經濟。他預計聯儲局在未來12個月會再次減息，減幅為0.25厘。

不過，製造業嚴重受影響，據製造業採購經理指數(PMI)數據顯示，各國製造業表現非常疲弱，對比日本及德國，中國表現未至於很差，仍維持一定水平。

問及近期香港政治風波，他表示，香港的情況對市場造成的風險是全球性，香港旅遊業及零售業明顯表現不佳，拖累恒指承受下行壓力。他料，今年香港全年GDP為0.5%；中國全年GDP為6.2%。但中國經濟以貿易及國內經濟增長為主導，香港對內地經濟影響不大。

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