【調查】恒指年底重返二萬八？但有隻「黑天鵝」要防？

在反修例風波觸發亂局及中美貿易戰的雙重夾擊下，香港經濟勢陷入衰退，恒生指數亦受拖累，本季表現將邁向2015年以來最差。然而，隨着全球貨幣寬鬆政策及憧憬貿戰緩和的情況下，美國著名財經媒體彭博社調查指出，第四季港股或有望稍事喘息。

【恒指料再升近8%】

調查顯示，11家機構對於恒生指數年底的預測中值在28,000點，較周三(25日)收市價25,945點，有約7.9%上升空間，預測區間介乎24,000至30,500點；但較第三季調查時預測的30,500點，則下滑8.2%。

中國股市方面，23家機構給予滬綜指今年底的預測中值在3,100點，較周三收市價2,955點高出4.8%，預測區間於2,600至3,500點。

今年截至周三(25日)為止，恒指及滬綜指分別累計上漲0.38%及約18.5%。

【貿戰緩和 資產價格勢升？】

美國財長姆紐欽稱，與中國副總理劉鶴的貿易談判將於10月7日當周在華盛頓舉行。是次針對港股調查中，有超過一半的受訪者認為，中美談判有望達成部分或階段性協議，或者至少雙方緊張關係不會升級，支持港股回暖。

國信證券(香港)分析師程嘉偉表示，中美談判預計不再升級，全球各大央行減息及部分重啟量化寬鬆，將為金融市場帶來更多資金，同時貨幣政策已導致貨幣貶值潮，這個背景下，股票和房地產等資產價格必然上漲。

【港股「黑天鵝」波及全球？】

香港政治風波持續發酵，多數受訪者認為可能會進一步拖累本地經濟，影響外資信心，甚至成為港股反彈的阻力，是目前最大的「黑天鵝」事件。恒生指數本季以來大跌近8%，連續第二個季度下滑，亦影響分析師對前景的看法。

所謂「黑天鵝」，是指難以預測、並具破壞的事件，2008年金融海嘯便是著名例子。事實上，FrontPoint Partners LLC對沖基金經理艾斯曼(Steve Eisman)早前曾指出，不擔心美國金融體系再次崩潰，反而認為香港示威動盪將持續，可能會損害全球經濟，成為全球金融市場的「黑天鵝」。

【港股睇升 兩大板塊勢跑出】

對於港股選股方向，大多數受訪機構表示最看好科技股，其次是食品飲料等消費股；面對局勢動盪，香港的本地地產、金融和零售股等宜避開。A股市場同樣是科技股和消費股看俏，而多數投資者則建議迴避地產、鋼鐵等周期股份。

互聯互通方面，多數機構認為第四季內地投資者將持續淨買入港股，部分認為南向全年淨買入額會倍增；不過對全年北向資金淨買入是否會續創新高，市場看法則有所分歧。此外，機構一般認為雖然貿易戰仍是威脅，但邊際影響正在減弱。

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