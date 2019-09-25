鄭志剛：撥地「要有光」建大規模社會屋　打造創意文化光村

今次「光村」項目的合作由鄭志剛一手促成，直接撥地予「要有光」，在香港前所未見。雙方早於去年1月已簽下合作備忘錄，並於今日宣布由新世界以象徵式1元，把鄰近天水圍西鐵站的三幅地皮租予「要有光」發展「光村」，租期28年，佔地近2.8萬平方呎。

鄭志剛表示，選擇和「要有光」合作建光村，是因為大家理念相近，均想探索新解決方案，用新思維去改善住屋問題，並結合雙方不同的長處，透過創新的形式，推動基層向上流動，給他們一個新希望、新開始，希望藉着一小步，激發各方用創意踏出更大步，為解決房屋問題帶來新契機。

●逾百伙單位以300呎為主 料長遠萬人受惠

「光村」擬建逾100個單位，每伙面積主要約300平方呎，每戶租期最長不多於三年，預計整個項目長遠而言，最多可讓逾1萬名市民受惠，租戶對象暫定以育有兒童的在職家庭為主，亦考慮小部分單位是予年輕人或其他人口特徵的租戶。

●租金彈性釐定 低於市場水平

「光村」一如之前的項目，申請不會採用排隊制，而是按租戶需要配對，租金則因應家庭入息及開支來釐定，遠低於市場水平，確保每戶能負擔。余偉業強調，「光村」並非臨時過渡房屋，而是着重租戶生活質素和個人發展的社區，每戶有專屬經理定期家訪，為租戶度身訂造發展計劃，推動他們向上流及身心健康發展，「過去計劃的租戶，有8成人，收入及儲蓄大幅上升；亦有自閉症兒童，開始可和其他人溝通。」

●邀年輕建築師參與設計 為租戶發揮創意

今次「光村」的主題為創意及文化，余偉業指新世界將邀請年輕建築師，參與設計部分單位或共用設施，如創意遊樂設施等，而新世界會為建設項目提供全面支援，並有機會參與興建工程，或由周大福慈善基金提供部分前期的資助。他期望「光村」可達致「一個項目，四重效益」，即滿足社會住屋需求、讓基層向上流、協助兒童發展，以及營造社區。