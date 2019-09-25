德銀舵手警告：香港恐引爆全球　歐美央行已技窮

外國傳媒報道，德國最大銀行──德意志銀行行政總裁Christian Sewing周三(25日)警告，全球央行「已用了絕大部分政策工具」，目前已缺乏足夠招數去緩解全球經濟風險。

他稱，像歐央行及美國聯儲局的央行，已沒有招數去緩和真正的經濟危機，「我尤其擔心目前一系列的金融及地緣政治風險，壓力來自香港至中東，令全世界都正面對非比尋常的宏觀經濟狀況，十分難去預測，而且更傾向波動。」

面對歐央行再深化負利率，他說：「十分少的經濟學家會相信，目前更便宜的金錢將能發揮救市效果！」

【哈佛教授：香港是全球衰退「引爆點」】

除了德銀舵手提及香港，古巴出身的著名經濟學家、美國哈佛大學著名經濟學教授Carmen Reinhart早於8月下旬亦警告，香港政局動盪可能是引發全球經濟放緩、甚至衰退的「引爆點」。

全球經濟增長受到衝擊，當中的主要原因包括中美貿易戰愈演愈烈，在Reinhart眼中，香港是其中一個主要關注點。她說：「其中一個讓我感到極其驚訝、而要密切關注的是香港亂局，這會影響中國內地及亞洲區的經濟增長。它不是單單獨立的地區問題，而是真的會為全球帶來影響。因此，香港可以是全球經濟放緩、甚至衰退的非常重要引爆點。」她再三強調，香港是重要因素、香港是重要因素，因香港擁有國際金融地位！

【大鱷：恐成為全球經濟攬炒「黑天鵝」】

電影《沽注一擲》主角馬克·鮑恩的原型、FrontPoint Partners LLC對沖基金經理艾斯曼(Steve Eisman)更早在8月9日接受媒體專訪時已警告，現在並不擔心美國金融體系再次崩潰，但的確有一隻「黑天鵝」令他擔憂，就是香港！他坦言，擔心香港示威動盪持續，可能會損害全球經濟，成為全球金融市場的「黑天鵝」。

所謂「黑天鵝」，是指難以預測，並具破壞的事件，2008年金融海嘯便是著名例子。換言之，艾斯曼擔心香港會成為發生類似2008年全球金融海嘯的「藥引」。

艾斯曼是華爾街傳奇人物，在2008年金融海嘯時，是極少數能靠沽空美國樓市大賺一筆，其一戰成名的故事更被改編成電影《沽注一擲》(The Big Short)，在電影中被描繪為「有點精神分裂症」。

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