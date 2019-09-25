旺季不再旺？上月50屋苑平均呎租錄今年首跌...

中美貿易戰持續，加上自6月以來社會事件不斷，對香港經濟的影響逐步浮現，政府早前更下調今年GDP增長預測，由原本的2至3%，降至0%至1%。而經濟下行壓力更逐步顯現在樓價之上，反映樓價走勢的中原城市領先指數CCL，四大整體指數已齊跌4周，為近一年以來首見。

樓市前景未明，並拖累住宅樓價、寫字樓租金及零售租金全線下跌。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，傳統上8月均為租賃旺季最後一個月，不過，今年受市場多個不利因素影響，租金亦罕有地跟隨樓價而提早回落，料租賃後市漸偏淡。

綜合利嘉閣地產研究部數據所見，8月份全港50個指標屋苑的加權平均實用呎租報37.46元，較7月份的37.9元回落1.2%，繼早前連升7個月後首度回落，至於今年首8個月租金累計升幅錄近4.5%。

●50屋苑租賃交投按月跌16%

8月份50指標屋苑租賃交投錄得1,001宗，按月減少16.2%，為近4個月以來最少。上月50指標屋苑買賣成交量跌至極低位，並較租賃交投量的減幅大，令上月50指標屋苑租賃佔整體成交比例升至接近80%，按月增加約3個百分點，為近10個月新高。

●新界區租金跌幅最大

按地區劃分，上月港島、九龍、新界三區指標屋苑租金全線下挫，當中新界區21個指標屋苑的加權平均實用呎租按月跌1.6%，報32.04元，其中以名城及銀湖‧天峰的實質跌幅較大，分別按月跌8.3%及6.2%；九龍區21個指標屋苑的加權平均實用呎租按月亦跌1%報41.08元；港島區8個指標屋苑的加權平均實用呎租則報45.07元，按月跌0.3%。

●9月租賃數目或跌破千宗

租賃交投量方面，上月港島、九龍及新界三區指標屋苑分別按月減少22%、11%及18%，各錄得181宗、417宗及403宗。

陳海潮指出，踏入9月份真正旺季結束，加上社會事件未見平息，料租金將持續受壓；預期50指標屋苑租金在9月份將橫行或續有0.5%以內的輕微跌幅，而租賃宗數亦有機會跌破千宗水平，料跌5%至10%，處於900宗至950宗的水平徘徊。

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