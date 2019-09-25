新股專輯：鑫苑物業服務料第三方管理面積升至50%

截至今年3月底止，集團物業管理服務收入中有逾八成都來自母公司。問到如何降低對母企的依賴，黃波表示，計及已簽約未接管面積，第三方項目佔集團管理面積比重已超過42%，他解釋，母公司及第三方開發商合共有73個未交付項目，將陸續於今年至2021年交付，預期至2021年底止年度，按收入計算，第三方開發商佔比將提升至50%。

但他又指，集團未有就提升第三方收入佔比制定目標，實際情況要視乎未來收購計劃及母公司住宅開發項目而定，而未來集團會專注發展住宅項目。

另集團在管物業主要集中於華東及華中地區，當中華中佔總在管面積逾72%。未來會靠併購彌補其他區域上的不足。

今年首季的年度溢利及全面收益總額為761.9萬元人民幣(下同)，按年跌55%。黃波解釋，是由於約700多萬元的一次性上市費用，及執行了管理層限制性股份激勵計劃，第一季分攤了股份支付費用涉約240萬元。不過，撇除以上因素，公司業務收入其實有增長。

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