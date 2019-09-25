【產經專題】集資額勁縮！中國科創企業面臨「斷水」危機

過去十年，中國科技產業發展蓬勃，催生了騰訊等科技巨頭，並吸引了大量外國資金投資。然而，隨着中美貿易戰一再升級及全球經濟放緩，令過往能輕鬆地從資本市場獲得資金的中國初創企業面臨「斷水」危機！

據彭博社報道，今年上半年，中國新誕生的科技獨角獸企業(估值逾10億美元以上的未上市初創)只有7家，而去年全年則為30家。這意味着中國的科網投資熱潮正在退卻。

與此同時，在全球市場方面，早前獲軟銀集團投資20億美元、原定於本月進行首次公開招股(IPO)計劃的美國共享工作空間初創企業WeWork，亦擬延至年底前完成IPO。更有外媒報道指，該公司的估值已縮水一半至介乎100億至120億美元。

【中國初創集資額勁縮】

市場氣氛日趨謹慎，專門投資初創企業的各個創投基金(Venture Capital)亦減少了集資活動。顧問公司Preqin數據顯示，截至今年9月中旬，中國的創投基金集資額為99億美元，僅為2018年全年集資額250億美元的1/3左右。另方面，大中華地區初創企業在全球市場獲得的創投資金亦大幅縮水，年初至今募資額僅為325億美元，而去年全年則達1,118億美元。

在過去中國的科網投資熱潮中，軟銀是其中一家藉此獲利甚為豐厚的企業。該公司亦是阿里巴巴大股東，近期仍不斷積極地投資中國初創。軟銀最近在華的投資包括︰主營貨運召車平台的滿幫集團、人工智能公司商湯科技，以及推出了可摺屏手機的柔宇科技。

惟顧問公司AgencyChina策略分析師Michael Norris說︰「過去幾年主導中國初創市場的投機心態，現已冷卻下來。」他認為，近期軟銀有份投資的Uber和WeWork，均在資本市場表現差強人意，反映軟銀不可能永遠「揀中贏家」。一些被看好的中國初創企業，包括近期冒起的時尚網購平台蘑菇街，也被逼以低於預期的估值上市。

【憂估值受累 初創「變陣」撲水】

彭博社亦指出，初創企業現在很難找到願意支付溢價的投資者，他們為了避免估值縮水，正尋求其他融資方法。據交易所文件顯示，星巴克的競爭對手、中國連鎖咖啡店瑞幸咖啡的股東亦質押部分股票，以獲得擔保貸款。騰訊有份投資的中國電動車製造商蔚來，亦發行了可換股票據，以換取資金。

足見隨着投資減少，初創企業不斷「燒錢」擴張的境況不再，目前採用的押股及發行票據等方法，反映再大規模集資的能力有限，恐現「斷水」危機。

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