基金經理：全球閒錢太多　股市仍可能升到你唔信

外國傳媒報道，有基金經理認為，全球股市仍有一個巨大推升因素，料冧市不會短期內來臨。

管理約80億美元資產的基金公司Avalon Advisors首席投資官Bill Stone表示，目前市場有上萬億美元資金「閒置」。他說：「目前貨幣市場資產達3.4萬億美元左右，回看上次金融海嘯最壞時刻為3.9萬億美元，之後降至2.6萬億美元。換言之，目前的金額已大幅回升。」

他指出，近年市場的現金投放在貨幣市場是十分合理，因股市已升至高位，而美國聯儲局直至2018年也不斷加息，令債息抽高。不過，近期聯儲局已變得更「鴿派」，債息近低位，令放置在貨幣市場的巨額資金可能再次洗牌，轉投至互惠基金及股票。

他說：「全因這些未有出路的資金，加上固定收益資產，例如債券等，回報下降，人們將尋求更高回報產品，我認為只要他們對經濟衰退或增長放緩的憂慮減輕，就會將資金投入股市。」

事實上，以美股為例，目前逾半標指500大成分股的股息回報，高於10年期美債息。至於經濟會否很快衰退，Stone認為機會很低，主因是美國消費者仍然願意消費，他們是經濟主力。

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